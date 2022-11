Agriculture suisse – Plus de 13’000 signatures contre la mort des exploitations L’Association des petits paysans a donné lundi à Berne une pétition appelée «Chaque ferme compte», comptant actuellement 13’367 signatures.

Une agriculture diversifiée et à petite échelle est pourtant cruciale pour la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. (Photo d’illustration) KEYSTONE/EPA/TANNEN MAURY

Le Conseil fédéral doit prendre des mesures contre la mort des exploitations paysannes et renforcer une agriculture diversifiée. L’Association des petits paysans a déposé lundi à Berne une pétition en ce sens intitulée «Chaque ferme compte», munie de 13’367 signatures.

Ces 40 dernières années, le nombre d’exploitations agricoles a diminué de plus de moitié en Suisse, pour atteindre un plancher de 48’864 fermes en 2021, constate l’Association des petits paysans.

Une agriculture diversifiée et à petite échelle est pourtant cruciale pour la biodiversité et la lutte contre le changement climatique, écrit-elle. Surtout, une telle agriculture est plus résistante aux crises, donc importante pour la sécurité de l’approvisionnement.

Problème de transmission

Or les exploitations qui restent sont de plus en plus grandes et spécialisées. De nombreux agriculteurs bien formés, qui ne peuvent pas reprendre une ferme au sein de la famille, ne trouvent en outre aucune exploitation.

La situation devrait encore s’aggraver ces quinze prochaines années. La moitié des chef(fe)s d’exploitation atteindront en effet d’ici là l’âge de la retraite, et seront contraints de transmettre leur ferme, ou de cesser son activité et la démanteler.

Pour un meilleur accès à la terre

L’association et ses organisations partenaires, comme Uniterre ou Demeter, demandent donc au Conseil fédéral des mesures qui soutiennent la diversité des structures agricoles et la conservation des fermes au-delà du changement de génération.

Pour cela, de meilleures conditions pour les remises de fermes extra-familiales sont notamment nécessaires, et sur le fond un meilleur accès à la terre. Les petites exploitations ne doivent par ailleurs plus être désavantagées et des formes d’exploitation collectives doivent être facilitées.

ATS

