Venezuela – Plus de 1300 tués en 5 mois par les forces de sécurité L’ONU demande des investigations indépendantes «systématiques» et «rapides» sur toutes les exécutions des forces de sécurité et des groupes armés.

La Haute commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet appelle à nouveau à restreindre les unités spéciales. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Plus de 1320 personnes ont été tuées entre janvier et mai au Venezuela dans des opérations sécuritaires, selon un chiffre compilé par l’ONU. Dans un rapport, celle-ci mentionne une unité controversée qui serait responsable de plus de 430 victimes.

La Haute commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet a souvent demandé aux autorités de mettre un terme aux activités de cette unité d’élite de la police, responsable, selon un rapport de son bureau l’année dernière, de milliers d’exécutions judiciaires présumées. Un appel que la Suisse avait aussi relayé.

Mais l’unité poursuit ses exactions, selon un rapport de la Haute commissaire présenté jeudi à Genève. Elle est même le premier responsable des victimes dans les opérations de sécurité. Dans ces interventions, cinq membres des forces de sécurité ont été tués et seize blessés.

En un an, plusieurs dizaines de jeunes hommes ont été tués par les forces de sécurité dont une majorité par l’unité d’élite controversée de la police, selon des données vérifiées par le Haut-Commissariat. Les autorités ont affirmé que plus de 730 membres des forces de sécurité ont été accusés d’homicide en environ trois ans, dont environ 120 ont été condamnés.

Réduction des taux d’homicide

Si elle admet une réduction générale des taux d’homicides, Mme Bachelet demande des investigations «systématiques», «rapides» et «indépendantes» sur toutes les exécutions des forces de sécurité et des groupes armés. Elle appelle à nouveau à restreindre les unités spéciales.

De juin de l’année dernière à mai dernier, le Haut-Commissariat a continué à recevoir des accusations de torture et d’autres abus. Même si deux collaborateurs se trouvent dans ce pays, il souhaite encore lancer un véritable bureau.

Face à la crise politique et économique depuis plusieurs années, le rapport demande que les actes liés à l’état d’alerte restent proportionnés, limités et surveillés par une instance indépendante. L’ONU souhaite que le gouvernement honore les libertés fondamentales, améliore l’accès humanitaire, mette un terme aux détentions à l’isolement, libère des prisonniers en raison du coronavirus et ne discrimine pas les défenseurs des droits de l'homme.

( ATS/NXP )