Canton de Vaud - Plus de 1300 mamans de jour accueillent des enfants dans leur foyer

Le nombre d’accueillantes en milieu familial a fortement diminué depuis 2015, a indiqué mardi Statistique Vaud. Leur âge moyen est de 45 ans et plus de la moitié d’entre elles sont de nationalité suisse.

Plus de 1300 mamans de jour accueillent des enfants dans leur foyer

Le canton de Vaud comptait 1337 accueillantes en milieu familial (AMF), communément appelées mamans de jour, en 2020. Parmi elles, une majorité sont suisses, au bénéfice d’une formation de base de niveau secondaire et possédant des expériences professionnelles antérieures variées.

Toutes sont affiliées à une structure de coordination mise en place par une commune ou une association de communes, indique mardi le canton. Depuis 2015, leur nombre a fortement diminué (-13%, soit 195 AMF) alors que le nombre de places offertes n’a cessé de croître jusqu’en 2019, avant de fléchir légèrement, précise Statistique Vaud dans un communiqué.

En 2020, les enfants en âge préscolaire (moins de 4 ans) bénéficient de 1740 places à plein temps, contre 1842 pour les enfants en âge scolaire (de 4 à 12 ans), selon les derniers chiffres présentés.

Seulement 18 hommes

Pour comprendre ces évolutions, Statistique Vaud, en partenariat avec la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE), a mené une enquête auprès de l’ensemble des AMF du canton. Il en résulte que l’activité d’accueil en milieu familial est surtout féminine (99%), puisque seuls 18 hommes l’exercent sur l’ensemble du territoire vaudois.

Près de deux tiers des 1337 AMF ont achevé, au minimum, une formation secondaire. L’âge moyen des accueillantes s’établit à 45 ans et plus de la moitié (56%) d’entre elles sont de nationalité suisse, montre l’enquête.

Deux parcours types se dessinent. La première moitié des AMF vit avec des enfants en bas âge et est entrée en fonction relativement jeune (entre 31 ans et 34 ans selon le nombre d’enfants), presque sans expériences professionnelles antérieures. La seconde moitié des accueillantes a débuté sur le tard (42 ans en moyenne), une fois leurs enfants grands et après une vie professionnelle riche.

Salaire horaire de 6 francs par enfant

Le travail hebdomadaire des accueillantes s’étend sur 4,2 jours et dure environ 41 heures, soit l’équivalent d’un taux d’occupation à plein temps. Les AMF prennent en charge quotidiennement 4,1 enfants. Elles accueillent moins d’enfants en âge préscolaire (1,9) que d’enfants scolarisés (2,2).

Sur Vaud, le salaire horaire brut moyen par enfant s’établit à 6 francs. Il est composé d’un salaire standard (4,6 francs) et d’une part de frais d’acquisition, accordés pour compenser les charges découlant de la garde à domicile.