Plus de 13’346’550 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 7’238’600 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Le virus a fait au moins 578’746 victimes. Après les États-Unis (136’466 décès pour 3’431’574 cas), les pays les plus touchés sont le Brésil avec 74’133 morts pour 1’926’824 cas, le Royaume-Uni avec 44’968 morts (291’373 cas), le Mexique avec 36’327 morts (311’486 cas), et l’Italie avec 34’984 morts (243’344 cas). L’Europe totalisait mercredi à 13h00 203’507 morts sur 2’873’277 cas positifs, l'Amérique latine et les Caraïbes 149’392 décès (sur 3’491’037), les Etats-Unis et le Canada 145’300 victimes (sur 3’539’951), l’Asie 45’452 morts (sur 1’856’267), le Moyen-Orient 21’220 décès (sur 949’542), l’Afrique 13’735 victimes (sur 624’406) et l’Océanie 140 décès (sur 12’074).