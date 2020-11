Canton de Glaris – Plus de 100 répliques enregistrées après le séisme près d’Elm Le tremblement de terre d’une magnitude de 4,3 sur l’échelle de Richter qui a secoué la région d’Elm dimanche a été suivi d’une centaine de répliques, a annoncé ce jeudi le Service sismologique suisse.

Le séisme enregistré près d’Elm est le plus fort tremblement de terre en Suisse depuis trois ans et demi. Service sismologique suisse

Plus de 100 répliques ont été enregistrées par le Service sismologique suisse (SED) après le séisme qui a secoué la région d’Elm (GL) dimanche. D’une magnitude de 4,3 sur l’échelle de Richter, il s’agit du plus fort tremblement de terre en Suisse depuis trois ans et demi.

La plupart des répliques étaient faibles en intensité. Elles n’ont que peu ou pas été ressenties du tout, a indiqué jeudi le Service sismologique suisse de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Jeudi, il y a eu plusieurs secousses d’une magnitude maximale de 2,3 à 07h36.

Le tremblement de terre s’est produit dimanche à 20h35. la première secousse d’une magnitude de 4,3 a été suivie d’une autre de magnitude de 2,7, puis une troisième de magnitude 3,6. Une quatrième de magnitude 2,9 a été enregistrée à 21h13.

C’est le plus fort séisme en Suisse depuis trois ans et demi. Le 3 mars 2017, un tremblement de terre d’une magnitude de 4,6 s’était produit dans le canton d’Uri. Il avait été suivi d’une centaine de répliques.

ATS/NXP