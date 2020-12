Suisse – Plus d’appareils électriques mais moins d’énergie consommée Grâce aux avancées technologiques, la consommation d’énergie des appareils électroménagers ou de bureautique a baissé entre 2002 et 2019. Même si les Suisses en possèdent plus.

Les ordinateurs consomment environ 54% d'énergie de moins que dans les années 2000, indique une analyse commandée par l'OFEN (photo d'illustration). KEYSTONE

Les Suisses possèdent de plus en plus d’appareils électroménagers ou de bureautique. Mais entre 2002 et 2019, leur consommation d’énergie a diminué d’environ 13% grâce à des avancées technologiques majeures.

Le nombre d’appareils électriques a progressé de 34,3% entre 2002 et 2019, mais leur consommation totale d’énergie a diminué de 13,3%. C’est ce qu’indique une analyse du gros électroménager et des appareils électroniques vendus en Suisse réalisée sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), communiquée jeudi.

En 2019, la Suisse comptait 46,81 millions d’appareils électroménagers, de bureautique ou d’électronique. Cette année-là, leur consommation d’électricité a représenté plus de 11% de la consommation totale d’électricité en Suisse. Elle s’est élevée à 6620 millions kWh en 2019, contre 7720 millions de kWh en 2002, soit une diminution de 1030 millions de kWh durant la période observée.

De majeures avancées technologiques ont permis d’importants gains d’efficacité énergétique dans le domaine de l’informatique, de la bureautique et de l’électronique de loisirs. Ces appareils consomment 54% de moins qu’en 2000, selon les projections de l’analyse. Soit presque le double des gains enregistrés dans le gros électroménager, qui s’élèvent à 28,1% depuis 2002.

Diminution récente des ventes

Une tendance également démontrée par le calcul de la consommation par appareil: pour le gros électroménager, elle a reculé de 386 kWh en 2002 à 285 kWh en 2019, alors que dans l’électronique, elle est passée de 130,7 kWh à 52,6 kWh.

Ce que les Suisses ont le plus acquis depuis les années 2000 parmi les types d’appareils, ce sont d’abord les ordinateurs portables (+4,2 millions d’appareils), les tablettes (+4 millions d’appareils) et des décodeurs TV (+3 millions d’appareils).

L’analyse note encore que ces deux dernières années, les ventes de presque tous les appareils étaient en recul. En 2019 les ventes de téléviseurs ont baissé de 7%, celles de tablettes de 6,3% et celles d’ordinateurs fixes de 4,7%.

ats/nxp