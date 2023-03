Mobilité durable – Plus chers, plus rapides: le boom des vélos électriques haut de gamme En Suisse, les ventes de vélos électriques ont doublé en quatre ans. Plusieurs jeunes entreprises romandes se démarquent sur le segment du haut de gamme. Samuel Golly, Large Network

Les vélos électriques haut de gamme, un segment dont les ventes ne cessent de progresser. MOTOSACOCHE

«Les conducteurs de Porsche ont le même niveau d’exigence en matière de vélo électrique que pour leur voiture.» Pour Paul Merz, directeur de Motosacoche à Genève, l’avenir du vélo électrique (VAE) se joue dans le haut de la gamme. Léonard Farine, cofondateur des magasins de vélos vaudois Tandem, abonde: «Cette gamme de vélos électriques séduit deux types d’usagers: ceux qui utilisent leur vélo pour leurs trajets quotidiens au travail et souhaitent un vélo électrique capable de faire entre 5000 km et 10’000 km par an, et ceux qui y voient un objet de prestige, de luxe.»