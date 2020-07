Chantier à l’EPFL – Plus cher, le futur écrin de la RTS sera aussi plus petit Alors que les travaux ont commencé sur le campus de l’EPFL, une mise à l’enquête complémentaire réduit la taille des bâtiments. Le budget est pourtant passé de 110 à 120 millions. Chloé Banerjee-Din

Le nouveau centre médias de la RTS doit accueillir environ 900 employés dès 2025. © OFFICE Kersten Geers David Van Severen/Artefactory Lab

Le futur centre médias de la Radio Télévision Suisse (RTS) à l’EPFL va être redimensionné. Alors que le projet a déjà été mis à l’enquête en mars 2019, une mise à l’enquête complémentaire est en cours à Écublens, plus d’un an après, afin d’abaisser la hauteur des bâtiments. Le chantier a pourtant déjà commencé en mars à proximité du Rolex Learning Center dans le but d’accueillir, d’ici à 2025, une bonne partie des productions de la RTS, aujourd’hui réparties entre Genève et la Sallaz, à Lausanne.