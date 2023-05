Covid-19 – Plus besoin de vaccin pour entrer aux États-Unis après le 11 mai La Maison-Blanche a levé lundi l’obligation d’être vacciné contre le Covid-19 pour les voyageurs internationaux arrivant par les airs et les fonctionnaires fédéraux.

L’état d’urgence sanitaire, en place depuis janvier 2020 aux États-Unis, est désormais terminé. Getty Images via AFP

Les États-Unis vont lever le 11 mai au soir l’obligation d’être vacciné contre le Covid-19 qui concerne les fonctionnaires fédéraux et les voyageurs internationaux arrivant par les airs, a annoncé lundi la Maison-Blanche.

Cette levée de l’obligation vaccinale correspond à la fin de l’état d’urgence sanitaire décrété par Washington en janvier 2020. Les États-Unis sont officiellement le pays qui a payé le plus lourd tribut à la pandémie, avec plus d’un million de morts. Depuis janvier 2021, c’est-à-dire depuis l’investiture du président Joe Biden, «les morts dues au Covid-19 ont baissé de 95% et les hospitalisations de presque 91%», explique l’exécutif américain dans un communiqué.

Il ajoute qu’au moment où 270 millions d’Américains ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, «nous ne sommes plus dans la même phase de réponse à la pandémie qu’au moment où ces obligations ont été mises en place.» Les mesures prises pour contenir la pandémie de Covid-19 et en particulier l’obligation vaccinale ont donné lieu aux États-Unis à des débats politiques féroces.

