Astronomie – Pluie d’étoiles filantes visible depuis Genève Pour observer les fameuses Perséides, mieux vaut prendre de la hauteur et s’éloigner des sources lumineuses. Théo Allegrezza

De mercredi à jeudi, des étoiles filantes pourront être observées dans le ciel (image d'illustration). KEYSTONE/DPA/MATTHIAS BALK

On les appelle les Perséides. Depuis la fin du mois de juillet et pour quelques jours encore, une importante pluie d’étoiles filantes est visible depuis l’hémisphère Nord. «Elles semblent provenir de la constellation de Persée», explique Sylvia Ekström, astrophysicienne au Département d’astronomie de l’Université de Genève. Le pic se produit justement ces jours. Il peut y avoir plus d’une centaine d’étoiles filantes par heure.