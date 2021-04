Décryptage – Pluie de sucettes sur Eaux-Vives 2000 Le plasticien genevois Thomas Liu Le Lann a conçu une œuvre acidulée et régressive dans la galerie du centre commercial de Jargonnant. Irène Languin

JULIEN GREMAUD

On les dirait tombées d’un sachet maladroitement ouvert par quelque colossal bambin. Dans une vitrine du centre commercial d’Eaux-Vives 2000 nouvellement rénové, une dizaine de sucettes géantes ont atterri la tête la première sur des tables à tréteaux. Parés d’alléchantes couleurs acidulées, les mafflus bonbons ont été conçus par l’artiste genevois Thomas Liu Le Lann, avec le soutien de la galerie Xippas. Sous le titre de «Training part 2», ils afficheront leurs bobines pop et lustrées jusqu’au 19 juin à la vue du chaland.

Ce sont aux circonstances que l’on sait que le jeune plasticien né en 1994 doit d’avoir été invité à exposer dans cette boutique éphémère, d’abord pensée pour des commerçants: «Le coronavirus a repoussé certains projets, explique celui qui est aussi cofondateur et curateur de l’espace Cherish, au Petit-Lancy. Eaux-Vives 2000 m’a donc contacté et donné carte blanche.» Travaillant depuis quelques mois sur cette installation de friandises en verre et en bois de 61 cm de haut – dont un ensemble baptisé «Training part 1» est actuellement montré chez Xippas Paris –, il a convaincu sa galerie d’en produire davantage pour le projet genevois.