Dire que le PLR genevois va mal relève de l’euphémisme. La perte d’un siège au Conseil d’État a été douloureuse, le vote des électeurs pour Pierre Maudet plus encore. En virant son ancien wonderboy, la direction suivait des préoccupations éthiques et légales validées par les résultats de diverses procédures, même si elles sont contestées. Mais les électeurs ont montré l’importance qu’ils leur accordaient…

Faut-il exécuter cette direction qui n’a pas senti le vent? Une partie du PLR y pense, car politiquement rien ne sépare l’ex-magistrat de son ancien parti. Et puis, histoire d’apaiser, pourquoi ne pas prévoir à sa tête une alternance de radicaux et de libéraux? Sauf que ce passé où libéraux et radicaux étaient séparés s’estompe et que la restauration d’un courant favorable à Pierre Maudet ne résoudrait rien, puisque c’est alors un autre segment du parti et de ses électeurs qui s’en iraient. Sans compter le boulet judiciaire de l’ex-élu à tirer…

Non, le vin est tiré, il faut le boire. Le 7 mars, des électeurs ont déserté, une clarification a eu lieu, des anciens sont partis rejoindre une nouvelle force. On verra ce qui se passera d’ici 2023 où une grande alliance sera toujours possible. En attendant, il faut apaiser les tensions internes, s’affirmer comme le pôle rénové de la droite gouvernementale. Et ne pas se renier.

