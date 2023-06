ENRICO GASTALDELLO

Genève, 6 juin

Comme c’est hélas souvent le cas lors de campagnes de votations, surtout lorsque les arguments solides font défaut, les opposants au plan localisé de quartier Acacias brandissent des arguments mensongers pour discréditer le projet. Deux points méritent ainsi un clair démenti.

Tout d’abord, ils prétendent que le projet ferait la part belle aux bureaux. C’est évidemment faux. Les nouvelles surfaces de bureau représentent, au plus, 5% du total. Six pour cent des surfaces sont réservées aux commerces et 12% à des activités artisanales, dont beaucoup sont déjà présentes. Le reste des surfaces, soit 77%, est consacré au logement. À cela s’ajoutent une école primaire et des surfaces pour des équipements publics (p. ex. ludothèque).

Selon les opposants, les futurs loyers des surfaces d’activités seront très chers. C’est également faux, puisque, les terrains étant propriété de la Fondation PAV, soit une fondation étatique, celle-ci pourra veiller à ce que les loyers permettent aux petits commerçants et artisans de trouver leur place. Boulangerie, boucherie-charcuterie, salon de coiffure, cafés, restaurants et autres commerces de proximité pourront répondre aux besoins du quartier à des loyers abordables.

Ce genre de mauvais procès ne saurait occulter l’essentiel: la réalisation d’un nouveau quartier exemplaire, où les espaces publics généreux (64% d’espaces ouverts et accessibles, dont 25% en pleine terre) et le retour de la nature dans cette zone actuellement totalement bétonnée sont pensés et planifiés à l’avance, recueillant ainsi le soutien sans précédent des associations d’architectes et d’urbanistes, sans compter celui de la majorité du Conseil municipal de la Ville de Genève.

N’oublions pas que l’enjeu de ce PLQ est la construction de logements au centre-ville pour les Genevois, alors que la pénurie de logements continue à sévir, rendant difficile la recherche d’un logement, notamment pour nos jeunes.

Nicole Valiquer et Mark Muller, coprésident·es du Comité Pro PAV-Ensemble pour un nouveau quartier de centre-ville

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.