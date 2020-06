Membres du Team Genève – Plonger à sec n’a pas

noyé leurs espoirs olympiques Après deux mois sans piscine, Michelle Heimberg et Jonathan Suckow ont retrouvé le goût de l’eau. Tokyo est encore loin mais ils ont tout fait pour garder le bon cap Pascal Bornand

Depuis, quelques semaines, Michelle Heimberg et Jonathan Suckow ont retrouvé les plaisirs aquatiques. Le confinement n’a pas plombé leur motivation. AP

Pour approcher l’excellence, l’exercice requiert des trésors de persévérance et d’application. Plonger jusqu’à plus soif, répéter inlassablement des figures aériennes aussi précises qu’un mouvement d’horloge. Cette acrobatie sophistiquée dure moins de deux secondes avant de s’évanouir en flèche, sans faire de ronds dans l’eau. Instant de grâce et de vérité. D’ordinaire, ce drill technique est le quotidien de Michelle Heimberg (20 ans) et de Jonathan Suckow (21 ans), le secret de leur réussite. Seulement, durant près de trois mois, les deux voltigeurs de Genève Natation ont été condamnés au régime sec. La peine aurait pu plomber leurs repères. À les entendre, ils y ont gagné en légèreté. «En fait, les retrouvailles avec le plongeoir ont été bien plus faciles qu’après trois semaines de vacances», confie l’étudiant à la Columbia University, de retour d’un bref séjour à New York.