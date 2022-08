VTT

Les Françaises Loana Lecomte (1re) et Pauline Ferrand-Prévot (2e) ont outrageusement dominé l'épreuve de VTT des Européens de Munich. Les Suissesses sont toutes au pied du podium.

Lecomte a été titrée au niveau continentale pour la première fois de sa carrière. Elle a fait la course en tête après que sa compatriote a connu un gros problème de chaîne au 3e tour et laissé plus d'une minute et demie dans l'affaire. Lecomte a bien rebondi après des JO de Tokyo qui lui avaient fait très mal au moral. Elle a devancé son aînée Ferrand-Prévot, courageuse après son incident, de 37 secondes et la Néerlandaise Anne Terpstra de 3'08.

Les espoirs suisses de podium ont très rapidement été douchés, sous une pluie munichoise qui a pesé sur le résultat final. Jolanda Neff a terminé à la 4e place - à 25'' du bronze -, devant ses compatriotes Alessandra Keller (6e) et Sina Frei (7e). Linda Indergand est 9e. Un sacré retour sur terre, après le triplé olympique de l'année dernière. Et aussi un petit rappel à l'ordre, avant les Mondiaux de la semaine prochaine aux Gets (Fra).