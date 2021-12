Mesures sanitaires et antivaccins – Plongée dans les journées des non-vaccinés Avec la règle des 2G, une partie de la population est exclue de la vie en société. Pas certain que cette règle convainque les plus sceptiques. Anielle Peterhans

La règle des 2G rend la vie dure aux personnes non vaccinées qui se retrouvent à jongler entre leurs convictions et leurs désirs d’intégration. Melk Thalmann

Encore impensable il y a quelques semaines, c’est désormais une réalité. La décision d’imposer en Suisse la règle de protection des 2G (personnes vaccinées ou guéries) est inédite. Pour la première fois dans l’histoire du pays, la Confédération exclut une partie de sa population de la vie publique pour des raisons sanitaires. Les personnes non vaccinées ne pourront plus se rendre au restaurant, dans une salle de sport ou encore au cinéma.

Les Suisses qui ont décidé de ne pas se faire vacciner représentent une minorité non négligeable, soit une personne sur cinq âgée de plus de 12 ans. Dans le lot, il n’y a pas que des antivax irréductibles qui prennent part aux manifs et tentent de convaincre avec des théories radicales. Il y a aussi beaucoup de gens modérés qui doutent en silence. Ces derniers restent sur leurs positions après deux ans de pandémie, malgré les explications et les moyens de pression déployés par l’État.