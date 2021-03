Répression en Russie – Plongée dans l’enfer de la prison IK-2 pour Alexeï Navalny Le principal opposant au Kremlin est incarcéré dans l’une des colonies pénitentiaires les plus sévères du pays. D’anciens détenus témoignent. Alain Barluet, Moscou (Le Figaro)

La colonie IK-2, près de Pokrov, est l’une des plus dures du pays. L’objectif est de «briser psychologiquement les détenus». AFP

C’est un endroit terrible et inhumain. «Une machine à briser les détenus», selon les témoignages de ceux qui y sont passés et ont été marqués à vie. Alexeï Navalny est incarcéré dans la «colonie correctionnelle numéro 2» (izpravitelnaya kolonia 2, ou IK-2), à Pokrov, à 100 kilomètres au nord-est de Moscou. L’opposant numéro un du Kremlin doit y purger une peine de deux ans et demi de prison pour non-respect du contrôle judiciaire dans le cadre d’une ancienne condamnation avec sursis pour fraude. Le 27 décembre dernier, le juge moscovite lui avait fait parvenir une convocation… pour le lendemain. Navalny se trouvait alors en Allemagne, où il achevait sa convalescence après avoir été victime d’une tentative d’empoisonnement. Tentative que le renseignement américain a imputée à Moscou et pour laquelle Washington a annoncé ses sanctions contre sept hauts responsables russes, dont le patron des services de sécurité (FSB).