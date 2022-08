Chaque année, cette nuit-là nous offre quelque chose de magique. C’est celle des Perséides. Ce soir, le ciel sera dégagé, laissant le champ libre à une pluie d’étoiles filantes. Une centaine par heure, au bas mot. Pour les admirer, rien de plus facile. Allongez-vous sous la voûte céleste et, comme le préconise l’astronome genevois Eric Achkar, «laissez-vous surprendre».

Abo Ciel genevois Une super Lune s’invite à la nuit des étoiles filantes Oui, mais afin que le spectacle soit complet, pour profiter de cette nuit noire brillant paradoxalement de mille feux, encore faut-il que les lumières terrestres s’éteignent. C’est pour cela qu’est né le Projet Perséides, qui invite les communes à tirer la prise cette nuit-là. C’était à Orbe, en 2019. Depuis, il a essaimé à travers la Suisse romande. Mais pas à Genève. Regrettable.

Pourtant, on sait se mobiliser au bout du lac. C’est ici que, la même année, est née «La Nuit est belle». Comme le Projet Perséides, elle préconise d’éteindre l’éclairage public. Et ça marche! L’an passé, le 21 mai, quelque 178 communes du Grand Genève y ont adhéré. Pour mieux mirer les étoiles, même si celles-ci ne sont pas filantes? Pas seulement.

«Se réapproprier la nuit, c’est surtout préserver la biodiversité.»

Se réapproprier la nuit, c’est aussi économiser de l’énergie – un thème brûlant d’actualité. Et c’est surtout préserver la biodiversité. Il ne s’agit pas de tout mettre en veilleuse chaque soir. Mais il est aujourd’hui démontré qu’un éclairage nocturne trop conséquent a des effets néfastes sur la faune et la flore – et par ricochet sur l’être humain. Un seul exemple? La pollution lumineuse est, après les insecticides, la deuxième cause de disparition des insectes.

En ce sens, on ne peut donc qu’encourager les communes genevoises à rejoindre la cohorte de celles qui se plongent dans le noir à l’occasion de la nuit la plus féerique de l’année: celle des Perséides.

