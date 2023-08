Plein air – Faux dormeur, le Rhône est sorti de son lit Depuis trois jours, les vannes du Seujet sont grandes ouvertes. Attention à la baignade en eau très vive. Thierry Mertenat

Un nageur dans le Rhône. LAURENT GUIRAUD

Il était dans son lit sans trop bouger, anesthésié par une température anormalement élevée, jusqu’à 27 degrés et plus. Et voilà que, au sortir du week-end, il s’est réveillé d’un coup, en jetant sa literie par-dessus bord.

Le Rhône, donc, ce faux dormeur, a démarré la semaine sur les chapeaux de roues. Depuis dimanche, le débit est monté à 500 mètres cubes par seconde. Trois jours et trois nuits que les vannes du Seujet sont grandes ouvertes. C’est qu’il s’agit d’évacuer le trop-plein du lac. Il a dépassé sa cote maximum du mois d’août, sous l’effet conjugué des récentes pluies et de la canicule accélérant la fonte des glaciers.

Jonction, sentier des Saules, ce mardi 29 août. LAURENT GUIRAUD

On ouvre à fond pour stopper la montée, jusqu’à mercredi soir en tout cas, résume la porte-parole des SIG, Isabelle Dupont-Zamperini, sans se montrer alarmiste. Les spécialistes gèrent et régulent, pendant que l’Arve se montre coopérante. Pas de crue de ce côté-là. La froide rivière, elle, reste dans son lit. Ses berges sont à découvert. Celles du fleuve ont été, ici et là, immergés lundi, l’eau arrivait à fleur des pontons, les canards ont remplacé les baigneurs. Ailleurs, sous Cayla, des grosses flaques, sans que l’on puisse parler d’inondation.

«Le courant est extrêmement fort. Mieux vaut être un nageur expérimenté pour l’affronter.»

Reste que les zones de baignade, il y a quelques jours encore surpeuplées, se sont complètement vidées. Ce qui n’est pas plus mal. Le changement radical s’observe mieux les pieds au sec. Le courant est extrêmement fort. Mieux vaut être un nageur expérimenté pour l’affronter.

On le rencontre ce mardi à la mi-journée. Un habitué des longueurs quotidiennes, à contre-courant, sur la rive gauche, au départ du ponton médian, situé entre la pointe de la Jonction et le pont Sous-Terre. «Je dois lutter, même en restant dans le bord», commente en direct notre athlète.

Il dispose de l’équipement adéquat: un sac gonflable étanche qui se voit de loin, l’indispensable bouée de natation; elle ne remplace pas le gilet de sauvetage mais peut apporter un soutien pour se reposer. «Elle m’accompagne partout», ajoute notre interlocuteur en faisant du surplace, malgré son crawl de manuel. Il porte un bonnet et des lunettes de nage. Mais pas de combinaison. «J’aime le froid, le Rhône est à 20 degrés, il est encore trop chaud pour moi.»

La Jonction du Rhône et de l’Arve, ce mardi 29 août à 15h. LAURENT GUIRAUD

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.