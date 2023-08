Plein air à Genève – La rive droite du Rhône invente la plage au bord du fleuve Ambiance balnéaire confirmée dans cette zone à la popularité amplifiée par la canicule. Reportage les pieds dans une eau à 27 degrés. Thierry Mertenat

«Una», une femelle Jack Russel de trois mois et demi, embarque sur un pneumatique avec William, le jeune capitaine à bord. Le Rhône offre à cet endroit des petites criques propices aux jeux aquatiques, mais le courant reste proche. BASTIEN GALLAY

En contrebas du domaine de la famille Cayla, à mi-distance entre le pont ferroviaire de la Jonction et le monumental pont Butin, la rive droite du Rhône, avec son muret à moitié immergé, ses plages de poche et sa réserve naturelle.

Endroit prisé. Il offre ce que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le canton: un accès direct à l’eau sous un couvert végétalisé. Le fleuve, ici, coule au pied d’une pergola géante. Sur 500 mètres linéaires, une rangée de grands arbres, assurant un ombrage efficace jusqu’au coucher du soleil. L’exact contraire du quai Wilson qui cuit face au lac et ne s’ouvre à la baignade qu’à partir de midi (horaire de sadique).

La canicule fonctionnant comme un puissant accélérant, ce spot fluvial a encore gagné en popularité. Les cheminements, entièrement refaits et élargis, se peuplent de monde dès le milieu de l’après-midi. Les gens venaient à pied; ils utilisent désormais leurs deux-roues pour gagner du temps, en fuyant à raison le cagnard bétonné.

Un apéro s’improvise les pieds dans l’eau. Le muret en pierre sert de bar. BASTIEN GALLAY

Cette procession quotidienne impressionne. Tous les âges se retrouvent ainsi en aval du viaduc ferroviaire menant au bois de la Bâtie. À partir de 18 h, les places sont chères mais chacun trouve la sienne sans conflit de voisinage, exactement comme sur une plage en bord de mer. Les chiens ont leur périmètre, les bébés nageurs également, les aînés se regroupent entre eux, les ados mettent le son et les apéros, le corps dans l’eau jusqu’à la taille, se multiplient.

À la sieste entre deux troncs, le baigneur du Rhône. BASTIEN GALLAY

Humainement, c’est riche, sans la densité un peu décourageante des pontons en bois qui, au même moment, affichent complet le long du sentier des Saules. L’espace, bien investi, permet le développement spontané de toutes sortes d’animations aquatiques. Telle plage sert de base nautique, on y accoste, on dit bonjour avant de repartir dans le courant en direction du Lignon. Telle autre, avec ses troncs d’arbres aux trois quarts couchés, sert de fosse à plongeon.

Lundi et mardi de cette semaine, un gros trafic à fleur d’eau, pareil à celui du week-end. La fréquentation ne fléchit pas. Au contraire. Jadis adresse courtisée par les amis de la nature, cette extension publique du domaine «sous Cayla» s’est transformée en ZAB.

Les deux-roues ont aussi élu domicile au bord du Rhône. BASTIEN GALLAY

En quoi? En zone d’activités balnéaires. La bascule est radicale et probablement définitive. Les panneaux posés au début de l’été, renseignant les visiteurs sur les locataires à l’année de la réserve (faune et flore), disparaissent derrière le feuillage. Les autres, listant à coups de pictogrammes, les bons et les mauvais gestes, ont été retirés sans être remplacés.

Les grilleurs sont dans la place. Une odeur de charbonnade en plein air. Les risques d’incendie sont minimes. On a rarement vu une forêt aussi nettoyée. Elle en devient presque artificielle. Un décor de cinéma, un film de Jacques Tati, «Les vacances de M. Hulot» au bord du Rhône.

Les engins sont cadenassés aux arbres. BASTIEN GALLAY

Fausse innocence. Dans la nuit de mardi à mercredi, un hélicoptère l’a survolé pendant 30 minutes, peu après 1 h du matin. Sur l’eau, les feux bleus des bateaux de la police et des pompiers en train de fouiller les berges. Levée de doute en y mettant les moyens nécessaires. Le lit du fleuve, heureusement, ne cachait personne, cette nuit-là.

À l’aube, ce mercredi, on y retourne à la fraîche et on tombe sur l’unique nettoyeur du secteur. Il remplit à la main ses sacs de 100 litres avec les chutes d’une minorité oublieuse. Respect pour cet homme qui se sent un peu seul.

Les premiers nageurs du jour sont arrivés. La température de l’eau continue à grimper. Elle était à 25 dimanche, puis à 26 le lendemain. La voici à 27 degrés. Sortie contrariée pour cette nageuse des quatre saisons, adepte de l’eau libre en hiver. «Ce n’est plus un fleuve, c’est un jacuzzi», lâche-t-elle sans rire.

En remontant le fleuve par sa rive droite, on découvre les plages éphémères sur pilotis du sentier des Saules. Celle proche de la buvette de la pointe de la Jonction affiche complet chaque soir au soleil couchant. BASTIEN GALLAY

