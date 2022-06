Procès FIFA – Platini et Blatter, les accusés qui se voient en victimes Les présidents de l’UEFA et de la FIFA étaient tombés dans l’affaire des 2 millions versés par Sepp Blatter à Michel Platini. Le procès qui s’ouvre à Bellinzone mercredi revient sur ce paiement litigieux. Sur fond de conspiration et de lutte de pouvoir. Rebecca Garcia

Parfois complices, parfois ennemis, Michel Platini et Sepp Blatter se retrouvent sur le banc des accusés. KEYSTONE

Isolée, l’affaire paraît simple. Michel Platini a travaillé en tant que conseiller de Sepp Blatter de 1998 à 2002. Il a réclamé sa rétribution – 2 millions de francs suisses – en 2011 à Markus Kattner, le directeur financier de la FIFA. Le délai de prescription était passé, mais Kattner et Joseph «Sepp» Blatter ont bien procédé au versement. Onze ans plus tard, les ex-présidents de l’UEFA et de la FIFA se retrouvent sur le banc des accusés, à Bellinzone, pour éclaircir les faits.