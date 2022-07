Procès FIFA Un an et huit mois de prison avec sursis requis contre Platini et Blatter

Le parquet suisse a requis mercredi, un an et huit mois de prison avec sursis contre Michel Platini et l’ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, les accusant d’avoir escroqué l’instance du football en obtenant pour le Français un paiement injustifié.