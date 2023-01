Végétation en Suisse – Plantes invasives toujours plus présentes dans les montagnes Le nombre d’espèces exotiques a augmenté de 16% en dix ans. Ces dernières ont un effet négatif sur la biodiversité.

La végétation naturelle indigène est perturbée par les infrastructures de transport. ARC/JEAN-BERNARD SIEBER

Les plantes invasives étrangères sont de plus en plus présentes dans les régions de montagne. Les néophytes se répandent le long des voies de communication et on les trouve à des altitudes toujours plus élevées.

Dans le cadre d’une étude internationale dirigée par l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), les scientifiques ont trouvé des néophytes à des altitudes nettement plus élevées qu’il y a dix ans ou même cinq ans. Ces plantes invasives ont un effet négatif sur la biodiversité.

Le fait que les néophytes soient présents dans les régions de montagne n’est pas surprenant, explique Evelin Iseli, auteure de l’étude. «Nous avons toutefois été étonnés que ces plantes se propagent aussi rapidement et que le nombre d’espèces exotiques ait augmenté aussi fortement en l’espace d’une décennie».

Selon l’étude publiée récemment dans la revue spécialisée Nature Ecology & Evolution, le nombre d’espèces exotiques a augmenté de 16% en dix ans. Les relevés de végétation ont été effectués au Chili, en Australie, à Ténériffe, en Suisse, aux États-Unis, à Hawaï, au Cachemire et en Norvège.

Les néophytes ont la partie facile le long des voies de communication, car l’être humain répand leurs graines. De plus, la végétation naturelle indigène est perturbée par les infrastructures de transport. Loin des routes, dans les habitats de montagne encore intacts, les néophytes ont par contre la vie dure, selon l’étude.

ATS

