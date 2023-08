Le succès de l’initiative populaire fédérale «200 francs, ça suffit», déposée début août avec plus de 128’000 signatures, illustre que la future campagne de votation se distinguera de celle de 2018 dénommée «No Billag» qui fut rejetée par 71,6% des voix et tous les cantons. À l’évidence, la SRG SSR se rapproche de la tendance observée en Europe (Danemark, France), à savoir la suppression du financement du service public audiovisuel par une redevance, remplacée par une taxe ou un impôt.

À moins d’un contre-projet qui servirait de compromis, avec par exemple la suppression de la perception sur les entreprises,il est très vraisemblable que l’initiative soit adoubée par le souverain. Car les initiants ont pris le temps de soigner leur argumentaire: certes rabotée (200 francs par ménage au lieu de 335), la redevance est maintenue et,surtout, la part dévolue aux34 stations privées de radio et télévision, actuellement d’environ 81 millions, serait inchangée. Ce qui constitue une forme de reconnaissance de l’importance de la diversité à travers des médias locaux et régionaux, qui participent aussi à la diffusion d’une information de service public.

Si la question, très idéologique et partisane, de l’orientation politique du service public, décrit comme trop à gauche, fait aujourd’hui débat, la question de l’avenir économique des entreprises médiatiques suisses à l’ère numérique paraît bien plus centrale. Car, qu’elles soient privées ou publiques, ces entreprises productrices de contenus (information, divertissement, services), sont sérieusement menacées par le mainstream des réseaux sociaux et des «Media Moguls», expression qui désigne les multinationales dominantes situées hors du contrôle des législations nationales.

«Dans les faits,un duopole existe en Suisse en matière d’information. Il s’agit de la SRG SSR et de TX Group.»

L’économie des médias permet de sortir de l’ornière idéologique pour observer des faits peu contestables. Le premier est que l’indice de concentration des médias en Suisse, mesurée par l’Ofcom (Étude Monitoring Médias Suisses, 2021), est somme toute raisonnable compte tenu du nombre de marques médias existantes, même si celles-ci se concentrent dans un nombre restreint d’acteurs ou propriétaires de ces marques. Dans les faits, un duopole existe en Suisse en matière d’information. Il s’agit de la SRG SSR et de TX Group.

L’étude, qui mesure l’influence des médias sur l’opinion publique suisse, relève que la SRG SSR est en tête avec 27% contre 14% pour TX Group, loin devant les autres groupes médias du pays. L’affaiblissement de la SRG SSR renforcerait la concentration et les médias locaux et régionaux ne bénéficieraient pas d’un report des audiences, tant médiatiques que publicitaires. Déjà largement ponctionné par les « Media Moguls » et les réseaux sociaux, le marché publicitaire suisse serait en effet la victime collatérale de cet affaiblissement. Par effet domino, la chute des recettes pénaliserait aussi les groupes privés de la presse écrite.

Dans son rapport 2023, l’institut Reuters relève la tendance la plus inquiétante: la perte d’influence des journalistes au profit des influenceurs assimilés à des sources d’information. À l’ère numérique, où fake news, complotisme, propagande et désinformation sont légion, la capacité d’analyse et l’esprit critique (ce que le «Journal à l’École», au passage, a le mérite de stimuler) doivent être encouragés et stimulés. Une réflexion sur la définition et le rôle du service public ainsi que l’impact sociétal de la SRG SSR méritent un examen approfondi. Sans pathos ni échange d’anathèmes.

Dr Philippe Amez-Droz Economiste des médias, maître d’enseignement et de recherche, chargé de cours à l’Institut Medialab, Université de Genève. DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.