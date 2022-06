Ville de Genève – Planète Charmilles évacué en raison d’un dégagement de fumée en sous-sol Le centre a été fermé en milieu de matinée. Les pompiers et la police sont sur place. Évitez le secteur jusqu’à nouvel ordre. Tout est bouclé. Thierry Mertenat

L’entrée de Planète Charmilles côté avenue d’Aïre. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Un panache de fumée blanche sort d’une cheminée de même couleur donnant sur l’avenue d’Aïre, pile à l’entrée de la rampe menant au parking souterrain de Planète Charmilles. Elle n’annonce pas le début des soldes de l’été, mais un départ de feu au-dessous du centre commercial. L’alarme incendie a retenti à 9 h 36. Évacuation générale, les clients du matin et les employés. C’est rodé, ils savent faire et attendent depuis sous le couvert de l’esplanade.

Pas de quoi s’ennuyer. Les pompiers sont partout. En surface, en hauteur, dans la nacelle de l’autoéchelle déployée et, bien sûr, dans la partie souterraine de ce qui n’est pas un exercice. Il s’agit de trouver la cause du sinistre, entre parking et locaux annexes. La rumeur populaire parlait d’une voiture en feu. Rien de cela. L’origine est technique et chemine dans les gaines de ventilation.

Les moyens engagés sont importants. L’auto-échelle du SIS effectue des contrôles en façade pour s’assurer que les fumées ne sont pas montées dans les appartements. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Configuration compliquée: «Le parking est grand, il a ses entrées et sorties côté rue de Lyon et avenue d’Aïre, commente le lieutenant du SIS Nicolas Millot. Nos moyens engagés sont déployés de chaque côté, notre but est de prendre le sinistre en tenailles. L’évacuation s’est déroulée sans problème. Il faut se montrer patient et boire.»

Les hommes du SIS ont de quoi ravitailler en eau tout le quartier. Les effectifs engagés sont importants, deux tonnes-pompes, des ambulances dédiées, le véhicule du poste de commandement arrivé peu après 10 h. On est parti pour y rester un bon moment, avec des moyens qui permettent de faire face à une éventuelle détérioration de la situation.

Point de situation devant le poste de commandement du SIS avec l’officier de direction Frédéric Jaques. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

La police est également présente en nombre. Tous les axes routiers croisant Planète Charmilles sont bouclés. On évite le secteur, on va faire ses courses ailleurs pour remplir le frigo du lundi.

Il faut du temps pour purger une pareille surface, chasser les fumées résiduelles et s’assurer ensuite que les systèmes d’alarme ne se déclenchent pas à nouveau.

Cause désormais connue

En fin de matinée, on y voit plus clair. Les pompiers tiennent la cause: ce sont des cartons qui ont brûlé dans le local de stockage du Centre. «La fumée s’est propagée par les gaines de ventilation entre le 1er et le 2e sous-sol, précise le lieutenant de communication du SIS. L’alarme incendie s’est déclarée sur site à 9h12 exactement. On a tiré une lance pour éteindre le sinistre. L’évacuation a eu lieu dans les règles, grâce notamment à l’efficacité de l’équipe sécurité du Centre lui-même.»

Deux bonnes nouvelles: pas de fumée dans les différentes enseignes de Planète Charmilles, pas de blessés. Mais les accès sont toujours interdits au public et l’activité à l’intérieur n’a pas encore repris à l’approche de midi.