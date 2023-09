Plan-les-Ouates – Les parcours d’entraînement à la Course de l’Escalade se multiplient Deux nouveaux itinéraires fléchés qui reproduisent l’effort de la course de l’Escalade ont été inaugurés à Plan-les-Ouates, huitième commune à offrir cette possibilité. Marc Renfer

Les panneaux indiquant des parcours d’entraînement pour la Course de l’Escalade fleurissent dans le canton. LAURENT GUIRAUD

Le soleil brûlant et les 26 degrés de ce premier samedi de septembre ne rappellent en rien les conditions météorologiques d’un week-end de Course de l’Escalade. Pourtant, ce sont bien des parcours d’entraînement pour la traditionnelle manifestation d’athlétisme de début décembre qui ont été inaugurés à Plan-les-Ouates.

«La commune est notre huitième partenaire à présenter cette offre», a rapporté Jerry Maspoli, président du comité d’organisation de la Course de l’Escalade, présent pour la cérémonie officielle. Les deux nouvelles boucles officiellement ouvertes – l’une de 1,4 kilomètre, l’autre de 2,6 – font passer la barre des 60 kilomètres de pistes d’entraînement balisées dans le canton.

«Rien de mieux que la rentrée pour se fixer des objectifs et se remettre en jambes», a noté Fabienne Monbaron, maire de Plan-les-Ouates, qui a souligné que l’offre venait renforcer les possibilités d’activités sportives en accès libre sur lesquelles «la commune met un accent particulier».

Le Covid pour origine

La proposition initiale remonte à la crise du Covid. «Frustrés par la mise à l’arrêt des manifestations sportives, nous avons trouvé cette solution pour nos bénévoles et les sportifs qui voulaient se maintenir actifs malgré les limitations», se souvient Jerry Maspoli.

L’objectif de ces parcours est de mimer l’effort exigé par la Course de l’Escalade, avec des boucles aux distances similaires. Dans la mesure du possible, un dénivelé se rapprochant au plus près de celui de la Vieille-Ville est reproduit. «C’est aussi une manière d’inciter les participants à s’entraîner en leur facilitant la tâche et d’éviter qu’ils n’arrivent sans préparation le jour du départ», ajoute le président du comité de la Course de l’Escalade.

«Nous cherchons à passer le plus possible par de petits chemins et à assurer un maximum de sécurité.» Jerry Maspoli, président du comité d’organisation de la Course de l’Escalade

À Plan-les-Ouates, l’itinéraire démarre à côté de la mairie et attaque en montée le long de la route des Chevaliers-de-Malte. Il suffit ensuite de suivre les panneaux qui affichent le logo de la Course de l’Escalade. Les flèches violettes indiquent la direction pour la version destinée aux enfants, les flèches bleues la version plus longue. Les boucles traversent ensuite champs et zones résidentielles, à l’abri du trafic et des dangers.

Nouveauté de cette année: le comité annonce avoir intégré la totalité des parcours – le tracé officiel comme ceux d’entraînement – sur l’application de suivi d’activités sportives Strava.

Infrastructures existantes

«Nous cherchons à passer le plus possible par de petits chemins et à assurer un maximum de sécurité», raconte Jerry Maspoli. Les organisateurs se basent sur des infrastructures déjà existantes; les travaux sont rares et se limitent le plus souvent à la pose des panneaux, qui ont un coût d’environ 1500 francs. Généralement, l’organisateur prend en charge ces frais, tandis que les communes garantissent l’installation.

Et l’avis des usagers? Laetitia Poscia, habitante de la commune, est venue avec ses deux enfants tester le tracé. Une bonne occasion de s’échauffer car, le lendemain, ils s’attaquent au parcours de la Tablar’Run, course d’obstacles qui partira à quelques mètres de là. La famille a été séduite, elle prévoit de reproduire régulièrement l’exercice en vue de la prochaine édition de la Course de l’Escalade.

