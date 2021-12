La rédaction - Plaisanter avec les règles Covid? «Shocking!»

Le 16 décembre 2020 m’est resté en mémoire: il a marqué la fin du mince espoir que j’avais de pouvoir passer Noël en famille et de célébrer la clôture de cette étrange année avec des amis. Ce jour-là, les nouvelles mesures de confinement dévoilées par Boris Johnson sont entrées en vigueur à Londres. Il est devenu interdit de se mêler à d’autres foyers en intérieur. Cela revenait à interdire l’organisation d’une fête ou d’un dîner de Noël en dehors de sa bulle de soutien. Compliqué lorsque sa famille vit en dehors du Royaume-Uni.

Pour les résidents britanniques, les mois précédents s’étaient déjà révélés compliqués. Après le confinement initial du 23 mars au 23 juin, le gouvernement en avait imposé un second entre le 14 septembre et le 24 novembre. Boris Johnson avait promis que ces restrictions permettraient de «sauver Noël». Chacun attendait donc avec impatience cette reprise de la vie sociale.

«Adieu l’idée de se promener dans des rues de Londres vivantes, de boire un verre dans un pub, de regarder les spectacles de rue autour de Covent Garden…»

De mon côté, l’année s’était révélée particulièrement intense. La naissance de mon deuxième enfant en avril, un déménagement en octobre en attendant des travaux majeurs dans mon appartement et l’écriture pendant toute l’année d’un livre enquête sur l’histoire du Brexit depuis Margaret Thatcher – «Boris Johnson, un Européen contrarié» – parti chez l’imprimeur… le 16 décembre.

Je me réjouissais donc particulièrement de l’imminence du traditionnel dîner de Noël des journalistes francophones du Royaume-Uni, coorganisé avec ma collègue de la RTS Catherine Ilic. Elle avait suggéré «un miniréveillon en plein air autour d’un beau sapin». Les restrictions du 16 décembre ont broyé nos espoirs. Chacun d’entre nous est resté chez soi, à travailler sur la fin des négociations sur l’accord de Brexit. Adieu l’idée de se promener dans des rues de Londres vivantes, de boire un verre dans un pub, de regarder les spectacles de rue autour de Covent Garden…

Si l’on en croit le scandale qui occupe aujourd’hui la une des journaux britanniques, ces mesures n’ont pourtant pas été suivies par tout le monde. Une fête de Noël aurait été organisée le 18 décembre dans la demeure de travail officielle de Boris Johnson. Il n’y aurait lui-même pas participé.

«BoJo» s’est excusé, une enquête est ouverte

Mercredi, Johnson s’est excusé «sans réserve pour l’offense» causée et a répété «qu’on m’a assuré […] qu’il n’y avait pas eu de fête et qu’aucune règle liée au Covid n’avait été enfreinte». Pour comprendre sa défense, il faut savoir que le 10 Downing Street est une maison de plus de cent pièces réparties sur quatre étages et que Boris Johnson vit dans la maison mitoyenne, au 11 Downing Street.

Une enquête, tout juste lancée, permettra de savoir si une fête a bien eu lieu. Si c’est le cas, cet épisode montrerait le sentiment d’impunité de l’équipe du premier ministre, dont il serait le premier responsable. Sans grande surprise: tout au long de sa carrière, Boris Johnson a toujours agi comme s’il était dispensé des règles qui s’appliquent à tout un chacun.

