Football – Plainte pour harcèlement contre le patron du PSG L’ex-majordome de Nasser Al-Khelaïfi a intenté une action en justice contre son ancien employeur, dénonçant ses conditions de travail.

Nasser Al-Khelaïfi (photo) et Hicham Karmoussi auraient commencé à collaborer en 2000. AFP

Hicham Karmoussi, ex-majordome marocain de Nasser Al-Khelaïfi, le patron du PSG, le club de foot de la capitale française, a porté plainte à Paris jeudi contre son ex-chef notamment pour «travail dissimulé» et «harcèlement», a appris l’AFP de source proche du dossier vendredi.

Dans cette plainte simple, dont l’AFP a eu connaissance, Hicham Karmoussi, 48 ans, dénonce un travail dissimulé, un emploi d’étranger non muni d’une autorisation de travail, un harcèlement moral, des violences psychologiques, des menaces et des conditions de travail contraires à la dignité humaine.

«Un rythme insoutenable»

«Hicham Karmoussi a, pendant des années, travaillé sans contrat ni titre de séjour pour Monsieur Al-Khelaïfi et à un rythme insoutenable», a déclaré à l’AFP son avocat, Me Antoine Ory.

Pour une source proche du patron du PSG, Hicham Karmoussi est un «criminel» qui «dans les dernières semaines encore a tenté de faire du chantage» sur Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier avait déclaré à «L’Equipe» à l’automne : «La justice fera son chemin, je n’ai pas le temps pour parler de ces criminels professionnels insignifiants».

«C’est un non événement, cela fait partie de la volonté, puisque Nasser Al-Khelaïfi est quelqu’un de connu, de faire du buzz pour essayer d’obtenir des avantages indus», ont aussi réagi Me Renaud Semerdjian et Francis Szpiner, avocats du président du PSG, menaçant de poursuites en cas de «divulgation d’informations sur la vie privée» de leur client ou de tiers.

Perquisition en 2017

Ancien joueur de tennis professionnel comme M. Al-Khelaïfi, M. Karmoussi affirme avoir commencé au milieu des années 2000 à assister «NAK», puis avoir travaillé pour lui «à plein temps» à partir de 2011, année de l’arrivée de son patron à la tête du PSG. Le tout sans contrat de travail et en résidant chez lui.

Ses conditions de travail et de vie avec Nasser Al-Khelaïfi «se dégradent» à partir de 2015, affirme-t-il encore. Après un premier événement personnel grave touchant «NAK», M. Karmoussi aurait voulu démissionner, sans y parvenir.

Il affirme aussi et surtout que le 12 octobre 2017, lors de la perquisition sur demande des autorités judiciaires suisses du siège de la chaîne BeIN Sports à Boulogne-Billancourt près de Paris dans l’enquête sur l’obtention des droits médias des Coupes du monde de football 2026 et 2030, M. Al-Khelaïfi lui a demandé de «nettoyer la maison» en urgence afin de dissimuler d’éventuelles preuves d’infractions.

Contrats obscurs

Hicham Karmoussi aurait alors «gardé» sur demande de son patron plusieurs supports dont «une clé USB contenant de nombreux contrats conclus» avec Jérôme Valcke, l’ancien secrétaire général de la FIFA, et «brûlé le reste des documents». «NAK» aurait finalement consenti à lui faire obtenir un contrat en bonne et due forme entre 2018 et 2020, selon la plainte.

Hicham Karmoussi a déjà été entendu comme témoin dans l’enquête sur les conditions d’attribution du Mondial 2022. Selon son avocat Me Antoine Ory, il n’a pas été entendu dans l’enquête sur les fuites confidentielles autour du PSG, dans laquelle plusieurs ex-salariés du PSG ou ex-proches de Nasser Al-Khelaïfi, désormais en conflit avec lui, ont été mis en examen en 2022.

Une enquête préliminaire pour travail dissimulé vise par ailleurs depuis mi-janvier le PSG et Nasser al-Khelaïfi après une plainte déposée selon les journaux «L’Equipe» et «Le Monde» par un autre ex-conseiller.

AFP

