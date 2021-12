30e édition du Salon UNIcréa – Plainpalais accueille des virtuoses de l’artisanat Ils sont 77 cette année à exposer leurs créations, à Genève cette fois. Textiles, cuirs, terres et métaux sont les matières qu’ils façonnent. Pascale Zimmermann Corpataux

Le Salon UNIcréa de mode, design et décoration pourrait attirer de 4000 à 6000 visiteurs à la maison communale de Plainpalais de jeudi à dimanche. UNIcréa/DR

Repérer des pièces originales et mettre en valeur leurs créateurs, UNIcréa sait faire. Le Salon d’artisanat haut de gamme fête cette année sa 30e édition, en 17 ans d’existence. Il investit pour l’occasion la maison communale de Plainpalais, 1000 m² qui abritent de jeudi à dimanche 77 fabricants inventifs de beaux objets, vêtements, sacs ou bijoux. «Pour cet anniversaire, je voulais revenir à Genève. Habituellement nous nous installons dans des châteaux, plutôt dans le canton de Vaud, mais là, être au centre me paraissait essentiel, en ces temps compliqués», commente Céline Dreveton, fondatrice et pilote d’UNIcréa.

C’est peu dire qu’elle est joyeuse à l’idée d’exposer à nouveau «ses» créateurs. «En 2020, tout s’est arrêté, c’était tellement triste. Cette année, nous avons déjà organisé un Salon UNIcréa en octobre, au château de La Sarraz, et nous avons accueilli quelque 6000 visiteurs. L’ambiance était formidable.» Car UNIcréa, «c’est bien plus qu’un marché où acheter de belles pièces, c’est un endroit où faire des rencontres et des découvertes».

Huit artistes de Genève

Pour renforcer cet aspect, Céline Dreveton a prévu cette année des défilés de mode (ve, sam et dim à 15 h 30). Pas de podium ni de chichi pourtant, ce sont les visiteuses qui porteront les vêtements de leur choix et déambuleront entre les stands. «Après, on est tous pareils, si on a été applaudis longtemps, on craque pour les habits qu’on a portés!» sourit-elle. Des concerts sont au programme (je, ve et sam à 18 h, dim à 14 h), mais là aussi, dans la décontraction: «Claire se promènera dans le public et chantera avec les gens, au milieu d’eux, les chansons que les participants auront choisies.» Des stands de restauration sont prévus.

Parmi les 77 exposants – 80% de femmes, 20% d’hommes – huit cette année sont Genevois. Cinq d’entre eux n’ont encore jamais présenté leur travail dans le cadre d’UNIcréa. «L’intérêt de notre salon, poursuit Céline Dreveton, c’est de proposer au public des choses qu’il n’a jamais vues auparavant ou qu’il ne pourrait pas trouver seul; 60% des modèles exposés ne l’ont encore jamais été. Nos artistes ne sont pas sur les marchés. Et puis certains viennent de loin: nous avons une créatrice du Pérou et une autre d’Ukraine.»

