Évidemment, chaque décès qui survient sur une piste est une mort de trop. Passé le truisme que personne ne viendra contester, les collisions sous les télésièges s’accompagnent chaque hiver d’une question qui divise en revanche nettement plus: faut-il instaurer une police des pistes?

En 2005, le Conseil fédéral refusait «d’introduire une police des pistes investie du pouvoir de répression et d’amende». À raison.

Principaux arguments: l’arsenal préventif et les campagnes de sensibilisation sont suffisants et les sacro-saintes règles de la Fédération internationale de ski (FIS) – véritables dix commandements des pentes enneigées – devraient contraindre les skieurs «à une conduite responsable». Le nombre annuel de morts sur pistes balisées, qui a diminué de 30% en vingt ans (de 9 à 6), semble indiquer que les efforts portent leurs fruits. Même si les campagnes de prévention mériteraient d’être un peu plus musclées que les images gentillettes qui bordent les pistes.