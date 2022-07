Projet novateur à Préverenges – Plage sans poubelle: «Il y a des gens qui ne sont pas prêts» L’expérience qui vise le zéro déchet a débuté le 13 juillet. Après quelques jours de forte fréquentation, les avis divergent. La Commune se dit «déçue en bien». Gwénaëlle Kempter , Raphaël Cand , Maxime Schwarb

Des baigneurs ont utilisé les poubelles destinées aux déchets canins pour mettre leurs détritus. Jean-Paul Guinnard

Éliminer complètement les déchets de leur plage, c’est le défi que les autorités de Préverenges se sont lancé cette année. Avec comme objectif de ne plus avoir à traiter les 20 tonnes d’emballages plastiques, canettes ou bouteilles laissées chaque été par les baigneurs. «Mais aussi dans le but de ne plus gâcher le paysage avec des poubelles grosses et moches», expliquait la Municipalité en avril. Après plusieurs mois de communication sur le projet, les bennes ont justement été enlevées mercredi 13 juillet.