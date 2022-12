DR

Carouge, 5 décembre

Il semble en effet que l’Atelier Descombes Rampini (ADR) prenne beaucoup de place dans le landerneau de l’aménagement urbain genevois (lire «Tribune de Genève» du 2 décembre). Coincé entre Salève et Jura, il faut considérer toutefois que le gâteau n’est pas très grand, les parts sont rares et les distributions convoitées. Ce qui fait qu’à peine l’une d’entre elles pointe son nez à la vitrine du grand maître pâtissier, les dents reluisent et la bouche salive… Dans tout ça rien de répréhensible, c’est le jeu.

L’atelier d’architecture ADR choisi pour l’aménagement de l’esplanade des Vernets n’en est pas à son coup d’essai, mais c’est une équipe attentive, soucieuse de la bonne et juste évolution du territoire. Elle a du talent et en son sein des talents incontestables se sont affirmés depuis des décennies et ont été confirmés par des projets réussis. C’est d’autant plus intéressant qu’à l’origine, on pourrait penser que ces mêmes talents étaient idéologiquement en opposition.

Pour revenir au projet lui-même, on peut dire qu’il contient des idées certes à la mode, mais qui ne manquent pas d’intelligence, dirigées vers l’économie/écologie du moment. Alors après l’Aire, pourquoi pas les Vernets et son déversoir récupérateur/recycleur enchâssé en bordure de l’Arve? Et pour revenir à un des sous-titres de l’article de la «TdG», «Polémique garantie», la question est: que faut-il faire de tout cela? Jeter le bébé avec l’eau du bain alors que cette dernière devient rare, ou flirter avec une déontologie à géométrie variable? Bien sûr que ce ne sont pas des questions anodines et elles ne concernent pas que les «professionnels de la profession». Elles convergent en effet vers la société civile genevoise tout entière. Elles concernent aussi son mode de fonctionnement, sur lequel nous tous devrions réfléchir…

Alors que la décision d’un jury étrangement présidé par un paysagiste et urbaniste lyonnais pourrait faire réfléchir, je pense en fin de compte qu’un parc, un jardin et une esplanade, c’est toujours bon à prendre. Quant à l’ombre qui pourrait subsister, elle sera agréable en été, lorsque assis sur un banc on pourra deviser et re-deviser sur le pour et le contre… À l’approche de l’Escalade, le veilleur pourrait nous dire: «Citoyens, la nuit est calme, dormez en paix, il n’y a pas péril dans la demeure.» Pour le coup, laissons l’atelier ADR naviguer calmement et souhaitons-lui bonne route vers notre bien.

Jo Cecconi

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.