Quitte à faire mentir la réputation du Genevois râleur, empruntons le chant du coq à nos voisins pour saluer le jour qui se lève sur la HEAD. La Haute École d’art et de design (HEAD) inaugure son campus.

Abo Portes ouvertes La HEAD vernit son campus tout nouveau tout beau! C’est l’occasion d’aller voir où, comment et pourquoi travaillent les quelque 800 étudiants et 120 professeurs des cinq filières couvrant notamment l’architecture d’intérieur, le design et la mode, le cinéma, les arts et la communication visuels, l’illustration, le travail du bijou et le design horloger.

La visite de ce vaste poumon de création à quatre alvéoles, trois à Châtelaine, une à côté de Cornavin, permet de prendre la mesure de l’exploit que représente l’achèvement du projet en cinq ans. Occuper les trois bâtiments industriels, historiques et voisins pour y regrouper l’ensemble des activités de l’école d’art, jusque-là éparpillées en cinq endroits de la ville, a été la première étape: le 22 mars 2017, la Fondation Wilsdorf achète les immeubles et les offre à la HES-SO pour son école d’art et de design.

«Je fais souvent le test auprès des chauffeurs de taxi: quand je les prie de me conduire à la HEAD, ils savent à chaque fois où c’est!» Jean-Pierre Greff, directeur de la HEAD

Le 1er juillet 2022, on ouvre le campus aux Genevois. «Je fais souvent le test auprès des chauffeurs de taxi: quand je les prie de me conduire à la HEAD, ils savent à chaque fois où c’est!» sourit Jean-Pierre Greff, le directeur.

L’acronyme est désormais imprimé dans l’ADN du canton. La HEAD a la réputation d’être l’une des meilleures écoles d’art en Europe. Ses élèves ont été formés pour répondre à de très hautes exigences professionnelles; la plupart ont, grâce à l’école, travaillé pour des clients de renom; ils se sont constitué un portfolio, atout décisif dans leur recherche d’un emploi. La HEAD a réussi là, depuis sa création en 2006, un autre exploit magistral: stimuler la créativité tout en enseignant à ses étudiants comment s’en servir.

