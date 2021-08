Lettre du jour – Place au schüblig moitié-moitié! Opinion Courrier des lecteurs

FLORIAN CELLA

Genève, 4 août

1er août 2021: la Ville de Genève proposait des animations artistiques autour de la rade, une fête populaire et tout public comme on les aime. Exceptionnellement, au vu de la situation sanitaire, il n’y avait pas de stands de restauration éphémères, seules les buvettes permanentes pouvaient vendre leurs produits.

Nous nous rendons donc, mon ami et moi, à La Potinière au Jardin anglais, qui, à notre grand plaisir, vendait, pour l’occasion, ce que nous souhaitions manger en cette fête nationale, un schüblig! Je suis fille de boucher, un schüblig, un bout de pain et un verre de rouge au coin d’une table lors d’une fête populaire font partie de mes traditions, et comme depuis deux ans, ce genre d’occasion est plutôt denrée rare, nous étions tout contents.

Le prix affiché pour le schüblig, 10 francs. «Cher, me dis-je, mais bon, de toute façon, il n’y a rien d’autre dans le coin.» Après dix minutes d’attente, alors que les schübligs étaient déjà cuits et attendaient bien tranquillement sur le bord du gril, le vendeur revient vers nous: «Faut attendre pour les merguez!» «Non! rétorquai-je, nous, c’est les schübligs.» «Ah?»

Il va alors prendre un schüblig, le coupe en deux dans le sens de la longueur, et le remet à chauffer sur le gril. Je le rappelle: «C’est pour nous, ce que vous avez mis sur le gril?» «Oui!» répond-il! «Mais c’est une moitié de schüblig?» «Oui, car c’est trop gros pour les gens qui achètent à l’emporter, ils n’arrivent pas à manger!»

«Et c’est 10 francs la moitié?» «Oui, bien sûr!»

Comme le serveur attendait qu’on le paie, je lui dis: «On ne prend plus! C’est vraiment du vol!» On est allé à Plainpalais manger une pizza, en se disant: notre réputation de Genevois à grande gueule en a bien pris un coup!

Joane Reymond

