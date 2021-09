Lettre du jour – Place à l’école Opinion Courrier des lecteurs

La mairie de Veyrier. LAURENT GUIRAUD

Veyrier, 27 septembre

Votre quotidien a relaté les enjeux évoqués lors de la séance d’information concernant le référendum lancé contre la délibération du CM de Veyrier, approuvant le plan localisé de quartier des Cirses (2e étape des Grands Esserts).

Un ancien magistrat d’une commune voisine, venu en appui du parti des Vert’libéraux ayant lancé le référendum, a affirmé combien la nécessité de construire une école ainsi que tous les équipements sociaux, sportifs et culturels lui paraissait peu opportune.

On peut s’étonner qu’un ancien élu, ne résidant pas dans notre commune concernée, vienne se mêler d’un débat concernant avant tout les Veyrites, mais surtout on est atterré qu’un personnage ayant exercé d’importantes responsabilités politiques puisse tenir un tel discours.

Il faut plutôt saluer la vision d’avenir de notre Exécutif et de la très grande majorité de notre CM, qui a eu la sagesse d’approuver, par 22 oui contre 2 non, le plan localisé prévoyant l’implantation d’une école complète et tous les équipements satellites que l’on doit trouver au cœur d’un quartier de plusieurs centaines de logements. La commune recevra gratuitement le terrain pour ces implantations, mais rien ne se fera tant que le plan de quartier ne sera pas en force.

Si les électeurs n’approuvent pas la délibération du CM, les premiers habitants ne bénéficieront pas des équipements publics de proximité qu’ils seraient en droit d’attendre. Ceci alors qu’il y a déjà des manques dans l’offre de crèches et de salles de sport.

De plus, nos écoles communales affichent complet et les besoins augmentent du fait du nombre croissant de nouveaux logements en zone villas. Ces équipements serviront donc à l’ensemble des Veyrites. Il est donc important que les électeurs locaux se réjouissent de la planification de nos autorités et leur donnent massivement raison dans les urnes le 28 novembre.

Les opposants veulent «tester l’intégration des premiers habitants» avant de passer à l’étape suivante. Comment intégrer de nouveaux habitants sans l’indispensable outil d’intégration qu’est une école, autour de laquelle va s’organiser la majeure partie de la vie sociale de ce futur quartier?

Pierre-Louis Portier, ancien maire de Veyrier

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.