Festival rock à Evordes – Piz Palü, un sommet musical pour la jeune garde pop Les 19 et 20 août, la quatrième édition réunit L’Orage, Delia Meshlir, CV Vision, MadMadMad et autres délices de l’avant-garde psyché rock disco curieuse. Fabrice Gottraux

Lancé il y a quatre ans (ici en 2021), le festival Piz Palü, à Evordes, aborde sa quatrième édition du 19 au 20 août 2022. ENRICO GASTALDELLO/AZZURROMATTO

Dans la longue et massive chaîne de la Bernina, le piz Palü culmine à 3889 mètres. C’est un roc. En lisière de la commune de Troinex, dans les champs actuellement très secs bordant le hameau d’Evordes, l’autre Piz Palü stationne à 460 mètres d’altitude. Dans ce cas, c’est du rock, absolument.

Lancé en 2018, fort de deux éditions électriques et joyeuses sous l’égide du renouveau musical tel que la jeune garde le vit au bout du lac, la manifestation a passé le cap d’une première année de Covid en organisant une version studio, en ligne, avant de se remettre au grand air. Même pas enrhumée, la revoici pour une quatrième édition les 19 et 20 août, toujours à la campagne.

Sacrés synthés

En 2022, la pop nouvelle vague ressemble à ceci notamment: des voix évanescentes, des mots rêveurs, avec des synthétiseurs en tombereau.

Les noms que se donnent les groupes de musique, filles ou garçons, ou quoi, suivent la tendance moitié sucrée, moitié acidulée. À commencer par Citron Citron, dont on peut écouter sur la Toile «Le ciel n’est qu’un immense chagrin bleu». Étrange mélodie, vaporeuse, caressante. Sous la couche toute fraîche d’un premier projet hébergé par le label genevois Bongo Joe, référence majeure dans le domaine, l’idée d’une idée se précise.

Citron Citron n’est pas la tête d’affiche du Piz Palü. D’ailleurs, en faut-il vraiment pour ce festival tourné dans son entier vers la découverte? Quand bien même elle ressemble souvent au rock d’avant, celui des années psychédéliques, ou au funk léger que l’on consommait jadis avant l’avènement du disco. Ainsi d’Olympic Antigua, formation valaisanne parfaitement au point sur l’art et la manière de jouer les guitares aussi.

Il faut savoir jouer de n’importe quel style. Pour mieux faire son choix? Comme ses prédécesseurs, la nouvelle garde n’aime rien moins que tout rassembler. Si les modes sont cycliques, la relecture contemporaine, bien heureusement, modifie curieusement le résultat final.

Électronique tutti frutti

Le musicien allemand Denis Schulze par exemple, alias CV Vision, se réfère aussi bien à l’électronique planante des années 1970, au «Popcorn» tintinnabulant interprété par Hot Butter, qu’aux élans plus violents du rock indépendant des années 1990, au breakbeat du hip-hop aussi, comme au trip-hop qui en découle.

Le grand dada des gens du Piz Palü, c’est cela encore: la «library music», une musique tout terrain, ouvragée par des virtuoses, telle qu’on l’enregistrait il y a un demi-siècle déjà, à la chaîne, anonymement le plus souvent, à l’attention des télévisions, du cinéma, qui trouvaient la matière sonore pour illustrer et les documentaires, et les films de seconde zone. CV Vision n’est pas seul à se réclamer de ce merveilleux capharnaüm musical. Voir alors les instrumentaux dansants, portés par un groove énergique, des Français MadMadMad.

En août 2021, au sortir du Covid, le festival Piz Palü abordait sa troisième édition. ENRICO GASTALDELLO/AZZURROMATTO

Qu’est devenue la chanson, au sens traditionnel, avec couplet et refrain? Elle a toujours cours et se porte à merveille. La Lausannoise Delia Meshlir, qui n’en est pas à son coup d’essai, amène au Piz Palü son pesant de frisson vocal, sans oublier les orchestrations subtiles. Paru en mars dernier, l’album «Calling The Unknown» est superbe. Sa programmation au Piz Palü mérite le détour. Idem du groupe genevois L’Orage, trio basse, saxophone, percussions d’obédience jazz, largement inspiré des musiques est-africaines, de l’afrobeat également.

Le Piz Palü n’étant pas à une curiosité près, un certain Eddie Chacon a rejoint l’affiche, la moitié de feu le duo américain Charles & Eddie («Would I Lie To You», énorme tube en 1992). Longtemps retiré des scènes – le musicien s’est consacré à la photographie –, Eddie Chacon revient par la toute petite porte, avec un projet r’n’b dans ses valises, «Pleasure, Joy and Happiness».

