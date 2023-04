Hippisme – Pius Schwizer s’empare de la tête! Le vétéran lucernois et «Vancouvert de Lanlore», deux fois 4es, ont fait preuve de régularité jeudi. Ils prennent la tête de la finale de la Coupe du monde saut avant l’apothéose samedi. Alban Poudret - Omaha (Etats-Unis)

Pius Schwizer et «Vancouver de Lanlore», ici en février en Suède, sont en passe de frapper un grand coup à Omaha. KEYSTONE

À 60 ans, il est le vétéran des quarante cavaliers en lice à la 43e finale de la Coupe du monde de saut d’obstacles, à Omaha (Nebraska), mais aussi l’un des plus «fit», motivés et ambitieux. Et après deux épreuves sur trois, Pius Schwizer est en tête du classement général, à égalité parfaite avec le surprenant Danois Andreas Schou.

Il faut dire que l’Acte II disputé dans la nuit de jeudi à vendredi a totalement rebattu les cartes, les grands favoris étant écartés du barrage (9 qualifiés sur 40). Une faute inhabituelle pour le No 1 mondial et double champion du monde Henrik von Eckermann sur son phénoménal «King Edward», qui recule au 3e rang au général, à 1 point seulement des leaders.

Bien pire pour les autres favoris: trois barres pour l’Ecossais Scott Brash, comme pour l’Américain McLain Ward (curieusement ici sans ses deux cracks), abandon pour l’Allemand Daniel Deusser et ainsi de suite. Pas étonnant dès lors que la hiérarchie ait autant bougé.

Schwizer a pris des risques payants

Pius Schwizer savait qu’un bon barrage pouvait lui permettre de prendre les commandes et il a pris des risques, notamment à l’abord du vertical sur bidet (pièce d’eau), abordé au pied. Le très brillant et réactif étalon «Vancouver de Lanlore», propriété de la famille Vorpe, de Tavannes, a tout donné, échouant à une seconde de la victoire, promise au jeune Allemand Richard Vogel (26 ans), qui fait sa première finale avec «United Touch S».

Reste que le vétéran lucernois établi à Oensingen SO, 4e comme la veille, prend la tête avant l’épreuve finale en deux manches de samedi (1h15, dimanche matin en Suisse), à égalité avec Andreas Schou, devant l’ultra favori Eckermann (1 pt), Vogel (2 pts), le Brésilien Mansur et l’Américaine Hunter Holloway (3 pts chacun). Avec 6 cavaliers dans la même faute, tout est ouvert!

«J’espère sortir mon sans-faute à la fin!» Edouard Schmitz

Les deux autres Suisses ont commis une faute chacun, Edouard Schmitz sur ce fameux vertical sur bidet, Martin Fuchs sur le vertical suivant, abordé un peu près avec «Leone Jei». Du coup, au général, Fuchs est 15e ex. avec plus de trois barres de retard (assez rédhibitoire), Edouard Schmitz 25e ex. à cinq barres (20 pts) des leaders. Ils seront en lice, pour une revanche!

«C’est déjà beaucoup mieux, «Gamin» a bien sauté, Arturo Fasana, son propriétaire, et mes parents m’ont bien encouragé, on a beaucoup discuté, et j’espère sortir mon sans-faute à la fin!» a lancé Edouard Schmitz (23 ans). «Mon cheval a déjà touché le no 2, ensuite il était très bon, il n’a pas manqué grand-chose, c’est énervant», a confié Martin Fuchs (30 ans).

