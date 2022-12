Savoir-faire charcutier – Pithiviers et pâtés en croûte reviennent en grâce Longtemps tombées en désuétude, ces gourmandes spécialités se pavanent sur les étals et les bonnes tables. Deux exemples genevois, une recette et un peu d’histoire. Irène Languin

Anciennes illustrations de délicatesses charcutières publiées dans «Le livre de cuisine» de Jules Goufe, Librairie Hachette et Cie (Paris, 1874). GETTY IMAGES

Ils régalent aussi bien l’œil que la bouche. Offrant au regard de graphiques jeux de textures et de couleurs et au palais un mariage crousti-moelleux des plus savoureux, pithiviers et pâtés en croûte règnent souverainement sur la charcuterie pâtissière. Pour avoir été transformés par l’industrie alimentaire en horreurs bourrées de sels nitrités, ils ont été relégués au rang de ringardises culinaires durant des décennies. Depuis quelques années, ces cousins par la facture – une farce à base de viande cuite dans une enveloppe de pâte – font un joyeux retour sur le devant de la scène gastronomique, exhibant leurs atours exquis sur les réseaux sociaux.