Genève internationale – Piratage du compte Instagram de l’Union internationale contre le cancer L’un des réseaux sociaux de l’organisation internationale basée à Genève a été victime de «phishing». Cela l’oblige à repartir de zéro et à reconstituer son audience pour la Journée contre le cancer. Olivier Bot

Le compte Instagram de ce qui est devenu l’une des journées de sensibilisation les plus importantes de l’année (avec plus de 800’000 mentions sur réseaux sociaux et l’engagement de nombreux ministères de santé et de chefs d’État dont le président étasunien Joe Biden) de l’Union internationale contre le cancer (UICC), basée à Genève a été victime de «phishing» informatique.

«Ce piratage dont nous avons été victimes ôte ainsi ce très large public d’une plateforme d’expression et de communication et nous force à devoir reconstituer l’audience que nous avons construite au fil des années», explique l’UICC dans un communiqué.

Jet d’eau rose pour la journée contre le cancer du sein. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

L’Union internationale contre le cancer est la plus grande organisation mondiale de lutte contre le cancer. Basée à Genève depuis 1933, elle regroupe près de 1180 organisations membres dans 172 pays – hôpitaux, groupes de soutien, centres de recherche, ministères de santé – luttant pour faire baisser le taux d’incidence et de mortalité lié au cancer. Elle entretient également des rapports officiels et privilégiés entre autres avec l’OMS, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et l’Agence internationale de l’Énergie Atomique (AIEA).

La Journée mondiale contre le cancer, commémorée le 4 février, est l’occasion pour la communauté internationale constituée de personnel soignant, de personnes atteintes de cancer et de leur famille, de se rassembler dans un esprit d’optimisme et d’espoir pour se faire entendre et sensibiliser aussi bien le grand public que les politiciens sur les actions à mener en matière de prévention, de détection et de traitement pour améliorer l’accès aux soins. Cette année, plus de 150 monuments dans 95 villes dans le monde – dont le Jet d’eau – ont été illuminés en orange pour marquer la Journée.

