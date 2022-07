Réseaux sociaux – Piratage des comptes Twitter et YouTube de l’armée britannique Une enquête est en cours après le piratage des comptes Twitter et YouTube de l’armée britannique, a annoncé dimanche le ministère de la Défense.

Capture d’écran du profil Twitter de l’armée britannique.

«Nous avons connaissance d’une violation des comptes Twitter et YouTube de l’armée et une enquête est en cours. L’armée prend la sécurité de l’information très au sérieux et nous sommes en train de résoudre le problème», a indiqué le ministère de la Défense sur Twitter. «Tant que leur enquête n’est pas terminée, il serait inapproprié de commenter davantage», a ajouté le ministère.

Des vidéos sur la cryptomonnaie et des images de l’homme d’affaires Elon Musk sont apparues sur la chaîne YouTube de l’armée tandis que son compte Twitter officiel a retweeté un certain nombre de messages semblant liés aux NFT.

Le NFT, pour «non-fungible token» ou jeton non fongible, est un format numérique qui permet d’associer à tout objet virtuel, qu’il s’agisse d’une image, photo, animation, vidéo, ou morceau de musique, un certificat d’authenticité enregistré sur une chaîne de blocs (ou «blockchain»), la technologie qui sert de base notamment aux cryptomonnaies comme le bitcoin.

L’armée britannique a présenté ses excuses sur Twitter pour l’«interruption temporaire» de ses contenus, et annoncé la reprise du service normal de son compte. «Nous allons mener une enquête complète et tirer les leçons de cet incident», a indiqué l’armée.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.