Lettre du jour – Piqûre de rappel

Vésenaz, 6 novembre

Une part importante de la population mondiale défavorisée, privée de vaccins, porte un regard critique sur les citoyens de pays nantis qui refusent obstinément de s’immuniser, sous des prétextes souvent fallacieux.

Attitude égocentrique qui favorise la perpétuation de la pandémie et contrarie l’objectif d’atteindre le plus vite possible l’immunité collective. Motiver ce comportement sur la base d’une interprétation spécieuse des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution relève d’une certaine mauvaise foi.

Sans un système de santé collectif efficient, partie intégrante de la sécurité sociale, la notion de liberté individuelle absolue devient pour le moins discutable.

Je ne milite pas pour l’obligation de se faire piquer, mais les réfractaires qui manifestent, à l’aide de slogans parfois douteux, pour bénéficier des facilités accordées aux détenteurs d’un pass sanitaire, composent une minorité agissante un peu trop mise en exergue par les médias.

Les sondages relatifs au résultat de la votation de novembre sur la loi «Covid-19» anticipent pourtant bien la volonté d’une majorité du peuple de munir les autorités fédérales des instruments susceptibles de contenir la propagation du virus.

Accepter provisoirement de concilier nos intérêts particuliers avec le bien commun, pour vivre ensemble au sein d’un cadre sécurisé, n’est pas la manifestation d’une obéissance aveugle.

Jean-Paul Graf

