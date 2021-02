Ski alpin – Pinturault marque les esprits, Meillard seul rescapé suisse Alexis Pinturault est largement en tête après la première manche du géant à Cortina. Odermatt, Murisier et Caviezel n’ont pas vu l’arrivée, tandis que Meillard est loin du podium (5e) après vingt concurrents. Ugo Curty Cortina d'Ampezzo

En deuxième manche, Loïc Meillard devra reprendre sept dixièmes à ses concurrents pour décrocher la troisième médaille de ses Mondiaux. AFP

Alexis Pinturault a envoyé un signal fort à la concurrence lors de la première manche du géant de Cortina d’Ampezzo. Le Français, déjà double médaillé dans ses Mondiaux, semblait être le premier surpris en franchissant la ligne. «J’ai réussi à trouver un bon compromis entre l’attaque et la justesse technique, a analysé le leader de la Coupe du monde de la discipline. On a vu que la piste s’accélérait ensuite, vu que certains athlètes ont pu reprendre du temps sur la fin du parcours.» Cela a notamment été le cas de ses plus «proches» rivaux, le surprenant Italien Luca de Aliprandini (2e, +0’’40) et l’Allemand Alexander Schmid (3e, +0’’56). Son compatriote Mathieu Faivre (4e, +0’’58) est en embuscade pour une médaille.

Grimaces dans le camp suisse

Dans le camp suisse, cette manche initiale a tourné au cauchemar. Parti avec le dossard numéro 1, Marco Odermatt a mordu la poussière. Le jeune Nidwaldien, très attendu dans les Dolomites, est passé à côté de ses Mondiaux, exception faite de sa quatrième place en descente.

Quelques minutes plus tard, Justin Murisier et Gino Caviezel ont aussi connu l’élimination. La Suisse comptait quatre géantistes capables de jouer les médailles et seul Loïc Meillard est parvenu à rejoindre l’arrivée. Le Valaisan aux origines neuchâteloises occupe le 5e rang (+1’’25).

Il affiche un retard de près de sept dixièmes sur le podium provisoire. Le skieur d’Hérémence devra réaliser un exploit en deuxième manche (dès 13h30) pour aller chercher une troisième médaille dans ces championnats du monde. Il avait déjà obtenu le bronze lors du combiné alpin lundi et le géant parallèle mardi.

