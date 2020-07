Série d’été (6/6) Cours insolites – Piloter son site internet comme une voiture de course Sous l’appellation Driven, Nicolas Rohrbasser, ancien champion du monde de karting, et Marco Barber enseignent les principes du marketing digital au volant d’une voiture. Andrea Machalova

À droite, Nicolas Rohrbasser, cofondateur de l’agence DR

«Beaucoup de gens pensent que pour réussir sa transition web, un site internet suffit, note Marco Barber, cofondateur de l’agence genevoise Digital Cuts, spécialisée dans les formations de marketing digital. Mais le site web n’est qu’une carrosserie. Tout comme une voiture a besoin de moteur, le site a besoin de contenus pour être plus performant et mieux référencé par les moteurs de recherche.» Il compare d’ailleurs volontiers le tableau de bord de Google Analytics au poste de conduite d’une voiture de course. «Tout comme le pilote doit savoir à quoi servent les différents boutons de commande pour optimiser sa conduite, le responsable de la stratégie digitale doit maîtriser les données fournies par le système avant de pouvoir s’en servir correctement.»