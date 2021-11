Genève – Piétonniser Rive, priorité de la Ville après le non à Clé-de-Rive L’Exécutif a demandé à l’architecte de retravailler son projet, sans le parking. Le centre-ville sera aménagé en trois étapes. Le Municipal donnera une première fois son aval à la fin du mois. Théo Allegrezza

Vue aérienne du rond-point de Rive et de la rue Pierre-Fatio. LUCIEN FORTUNATI

Le futur visage de Rive et des Rues-Basses se dessine. Il prend la forme du projet Clé-de-Rive, mais sans le parking. Selon les informations de la «Tribune de Genève», le Conseil administratif entend procéder en trois étapes. «Au lendemain de la votation, j’ai demandé à l’architecte qui avait remporté le concours s’il était d’accord de réaliser son projet, mais sans le parking. Il a dit oui», confirme la maire Frédérique Perler, qui dirige le Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM).

Neuf mois après la votation qui a vu les habitants de la ville de Genève balayer le projet Clé-de-Rive, le Conseil municipal votera lors de sa prochaine séance, le 30 novembre, sur l’initiative «Pour un centre-ville vivant, piéton et végétalisé», lancée par la gauche et les milieux en faveur de la mobilité douce. À cette occasion, les élus donneront une première fois leur aval pour un réaménagement dont la priorité consiste à piétonniser Rive et la rue Pierre-Fatio au plus vite.