Genève, 23 août

Le 18 juin dernier, la Ville de Carouge inaugurait l’extension de la zone piétonne de la rue Saint-Joseph. Une zone qui se veut être «le fruit d’un équilibre entre préservation du patrimoine, vie économique et sociale» incarnant «l’esprit du bien vivre ensemble», selon leurs propres termes.

Comment ne pas être stupéfait par de tels propos, alors que cette zone route piétonne est un des pires exemples de piétonnisation de ces dernières années. Dans le contexte actuel, où l’on devrait tenter par tous les moyens de supprimer les îlots de chaleur, c’était une occasion en or pour faire un projet novateur qui servirait d’exemple, mais non, on continue à étaler de l’enrobé noir à tout-va.

Or il n’y a pas moins adapté pour des piétons que cette surface dédiée à la voiture. La conservation des trottoirs finit de nous évoquer un aménagement piéton provisoire sur lequel les voitures font figure d’épée de Damoclès. Les trottoirs, comme l’enrobé n’ont d’ailleurs rien de patrimonials.

Ceux-ci sont apparus dans le but de protéger les piétons en les séparant de la circulation motorisée. Si celle-ci disparaît, les trottoirs devraient disparaître avec elle. Dès lors, comment peut-on se satisfaire de ce projet et même oser parler d’équilibre entre patrimoine, vie économique et sociale alors que seule l’économie de moyen a abouti à ce résultat?

Ainsi, supprimer les trottoirs, remplacer l’enrobé noir par une surface claire comme de l’enrobé teinté, voire semi-perméable comme des pavés ou dallages, aurait été un minimum.

Des bons exemples d’aménagement piéton ne manquent pourtant pas, à l’image de ce qui a été fait à la rue du Léman dans le quartier des Pâquis, ou encore tout dernièrement à Versoix, sans parler du moindre petit village français.

Sébastien Rouge, architecte EPF et ancien Carougeois

