Nouveauté littéraire – Pierric Bailly, au nom du père absent Avec «Le roman de Jim», l’auteur français sculpte des existences cabossées par une paternité mal agencée. Rocco Zacheo

L’auteur français Pierric Bailly. AMANDINE BAILLY

Côtoyer les écrits de Pierric Bailly, c’est tout d’abord faire l’expérience d’une proximité géographique, celle de son Haut-Jura, dont les traits à la fois bruts et réconfortants surgissent œuvre après œuvre et permettent de renouer vite ce lien qui rapproche parfois lecteur et auteur. Il y a ensuite, inscrites dans ce paysage qui est en soi un personnage puissant, des questions tout aussi récurrentes. Celle de la paternité et de la filiation en est une majeure. Elle est là, dans cet hommage bouleversant fait au père («L’homme des bois») ou encore dans le plus récent «Les enfants des autres».

«Le roman de Jim» prolonge cette trame en mettant en scène des destins cabossés par des drames familiaux mal résolus. Ici, il est question d’Aymeric et de Florence, un couple qui se forme alors qu’elle va donner la vie à un garçon, Jim, issu d’une autre relation, sans lendemain. Alors que les liens entre le père adoptif et l’enfant s’affermissent page après page, le retour du père biologique, très longtemps absent, va générer des secousses et des questionnements profonds. Ils surgissent sans pathos, dans une langue limpide, qui ne cherche jamais l’effet de style. Cela donne un roman qui happe et bouleverse.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.