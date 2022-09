Canada – Pierre Poilievre, nouveau chef de l’opposition canadienne Pierre Poilievre a été élu, samedi au Canada, à la tête des Conservateurs et va prendre la tête de l’opposition à Justin Trudeau.

Pierre Poilievre, lors d’un meeting des militants conservateurs à Ottawa, samedi 10 septembre 2022. AFP

Près d’un an après leur échec aux législatives, les Conservateurs canadiens ont élu samedi soir leur nouveau chef, le populiste Pierre Poilievre qui s’est largement imposé face à ses adversaires pour prendre la tête de l’opposition à Justin Trudeau.

Pierre Poilievre a auparavant été ministre sous le gouvernement de Stephen Harper et élu député à sept reprises. Il a obtenu plus de 68,15% des quelque 400’000 voix dès le premier tour, loin devant son principal concurrent, l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest (16,07%). Trois autres candidats étaient en lice pour prendre la tête de ce parti qui recense environ 675’000 membres: les députés fédéraux Leslyn Lewis et Scott Aitchison, et l’ancien député provincial ontarien Roman Baber.

Baisses d’impôts

«En nous attaquant à l’inflation, nous vous rendrons le contrôle de votre argent et de votre vie», a promis Pierre Poilievre dans un discours aux militants du parti réunis dans la capitale canadienne, à Ottawa. Il a aussi critiqué le coût du gouvernement libéral de Justin Trudeau, qui est «le plus cher de notre histoire» et promis des baisses d’impôts.

«Le travail commence ce soir pour remplacer ce vieux gouvernement qui coûte plus cher et vous apporte moins avec un nouveau gouvernement qui vous place en premier: votre chèque de paie, votre retraite, votre maison, votre pays», a-t-il poursuivi.

Pierre Poilievre, 43 ans, originaire de Calgary (Alberta, ouest) s’est illustré l’hiver dernier en se posant comme un fervent défenseur du mouvement des camionneurs qui a secoué le pays en faisant le siège des institutions pendant trois semaines à Ottawa, notamment pour demander la levée des restrictions sanitaires.

Élections dans 3 ans

Dans la foulée des résultats, le premier ministre Justin Trudeau a félicité Pierre Poilievre pour son élection. «Nous, parlementaires, devons travailler tous ensemble afin d’obtenir des résultats pour les gens de tout le pays. Les Canadiens n’attendent – et ne méritent – rien de moins», a déclaré Justin Trudeau sur Twitter.

En février, le précédent chef, Erin O’Toole, avait été chassé de la direction de sa formation politique, plusieurs de ses députés critiquant l’orientation du parti sous sa gouvernance. Depuis, la députée Candice Bergen du Manitoba (centre) assurait la direction par intérim.

En septembre 2021, les conservateurs avaient échoué à prendre le pouvoir, obtenant 119 sièges à la Chambre des communes contre 160 pour les libéraux de Justin Trudeau, contraint de former un nouveau gouvernement minoritaire, comme en 2019. Les prochaines élections fédérales doivent avoir lieu dans trois ans.

AFP

