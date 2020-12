Portrait – Pierre Nicole, un arc à mille cordes Tour à tour comédien, réalisateur, syndicaliste ou enseignant, l’octogénaire s’apprête à jouer «Le 6e acte» d’une vie remplie de coups de théâtre. Katia Berger

L’homme de théâtre nous reçoit dans son somptueux appartement carougeois, à la veille de sa première sur le modeste plateau du Théâtricul. Ce grand écart, c’est tout Pierre Nicole. LUCIEN FORTUNATI

Sa vie est une pièce. Cinq actes au moins, dont il est à la fois le dramaturge et la vedette. Rien d’étonnant, ainsi, à ce que son fils spirituel, l’auteur et metteur en scène Stéphane Michaud, lui dédie un «6e acte» en guise d’hommage. Cette fin de semaine au Théâtricul, devant un petit comité n’excédant pas dix spectateurs dûment masqués et distancés, Pierre Nicole incarnera sa propre âme, post mortem, réveillée en pleines funérailles pour mettre quelques points sur les i.

Le prologue se joue du côté de Florissant, où ce fils du directeur de l’Office du tourisme, petit-fils de l’éditeur du journal «La Suisse», grandit avec ses deux sœurs dans une Genève à qui il arrive encore de sonner l’alarme funeste exhortant à se réfugier dans les sous-sols. Étroitement «en contact avec la culture», le jeune Pierre découvre le théâtre à l’âge de 14 ans grâce au fils de sa professeure de diction. Coup de foudre immédiat. Et «cause de grave mésentente» avec son père, qui «détestait tout ce que j’adorais», «maltraitait» son épouse hispanophone et n’était présent «que pour faire le dictateur». Sa matu passée, le rebelle enfourche sa vespa avec 50 francs en poche. Quatorze heures plus tard, il débarque à Paris.

Il vise d’abord le Conservatoire et l’École de la rue Blanche, mais il n’y est pas retenu. Embauché pour tenir le vestiaire d’une boîte de flamenco, il entame sa formation théâtrale auprès de Maurice Escande et Béatrice Dussane, sociétaires de la Comédie-Française, avant d’entrer à l’école privée de Charles Antonietti, qui l’oriente vers des rôles comiques. «Moi qui avais Gérard Philipe pour modèle et rêvais de personnages romantiques!» soupire alors l’apprenti comédien. Mais ce sont bien les Sganarelle et Figaro qu’il est amené à interpréter qui lui permettent, en juin 1960, d’intégrer cette fois la rue Blanche, chez Berthe Bovy.

Un «Timon d’Athènes» à la Maison de la culture de Bourges plus tard, sa femme Michèle lui annonce qu’elle est enceinte. Il faut rentrer à Genève et se trouver des revenus réguliers, quelques rôles pour les Faux-Nez de Charles Apothéloz ne suffisant plus à entretenir la famille. En 1963, la Télévision suisse romande engage Pierre Nicole comme réalisateur. Après trois ans de formation, la nouvelle recrue de «Temps présent» s’investit surtout dans l’émission «Canal 18/25» de Nathalie Nath: «On y répandait des idées révolutionnaires qui ne plaisaient pas aux politiciens de droite», se souvient cet éternel renégat d’une bourgeoisie dont il veut s’extraire.

Un idéal à Cordes-sur-Ciel

Mais pas plus que son père, la tour à peine érigée ne tolérera les remous qu’il y cause bientôt en tant que nouveau président du syndicat. Quand, en 1972, il diffuse un rapport faisant état de censure, d’injustices sociales et de climat délétère au sein de l’entreprise, il est licencié avec effet immédiat, «en présence de Securitas avec leurs chiens postés devant la porte». Désormais divorcé, Nicole retourne aussi sec au théâtre – celui de Carouge, que dirige maintenant François Rochaix. S’ensuivent une ribambelle de Brecht et de premières mises en scène en son propre nom.

En parallèle, le quadra entame une carrière d’enseignant, dont il tire «beaucoup de plaisir» ainsi qu’un appoint pécuniaire. C’est alors qu’avec sa compagne Colette (en portrait dans la photo ci-dessus) il fonde en 1989, sur l’utopie du «tous capables», le Théâtre Lamartine à Geisendorf. Un prélude au Colombier qu’il ouvrira en 2000 à Cordes-sur-Ciel, dans le sud-ouest de la France, où le couple, qui a entre-temps fait de beaux héritages, transforme une ancienne tannerie en un théâtre capable d’héberger des équipes entières en résidence. «Nous avons créé une fondation dotée de six millions; après une décennie, une fois la somme épuisée en créations maison et en accueils de compagnies, nous avons offert le théâtre à la municipalité.»

Le Colombier est toujours en service. Pierre Nicole y a même été invité en 2018 pour monologuer «François, le saint jongleur» de Dario Fo, sous la direction du même Stéphane Michaud qui met en scène son présent solo. Et qui avait, au tournant des années 2000, repris le flambeau du Théâtre Lamartine. L’histoire féconde d’une filiation apaisée.