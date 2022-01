Théâtre Saint-Gervais – Pierre Mifsud danse les hasards de la vie Émilie Charriot met en scène la jeune Nora Kramer face au quinquagénaire genevois dans «Vocation», réflexion enjouée sur les caprices du destin. Katia Berger

Si l’artiste aguerri qu’est Pierre Mifsud contemple les conséquences de choix passés, l’improvisatrice Nora Kramer, elle, éprouve le vertige d’une vie à écrire. NORA RUPP

Comment Jean-Pierre Léaud pouvait-il se montrer si sûr, lors d’une audition filmée en 1958, de vouloir embrasser une carrière d’acteur alors qu’il n’avait que 14 ans? Pourquoi Jeanne d’Arc, entre toutes, a-t-elle reçu en 1425 de l’archange Michel l’ordre de conduire le dauphin Charles VII sur le trône? Au-delà de ces exemples notoires, qu’est-ce qui a pu motiver la metteuse en scène Émilie Charriot (signataire de cette «Vocation» après s’être fait repérer en montant Virginie Despentes ou Annie Ernaux) ainsi que l’actrice Nora Kramer (engagée, enfant, dans la «Passion simple» de la même Émilie Charriot) à se lancer dans le théâtre aux âges respectifs de 8 et de 5 ans? Vertige.

Devant le plateau nu du Théâtre Saint-Gervais, le public de «Vocation» commence par se demander plus prosaïquement ce que le divin Pierre Mifsud peut bien faire à articuler furtivement des mouvements de danse contemporaine tout en fixant les spectateurs dans les yeux. Certes, le Genevois d’adoption a autrefois travaillé au sein de la compagnie 100% acrylique, mais on a pris l’habitude, depuis quelques années, de voir le comédien donner plus volontiers les «Conférences de choses» conçues par François Gremaud qu’exécuter d’absconses chorégraphies.

Des gestes écrits là-haut

Il ne faudra pas longtemps au spectateur pour reconnaître ces gestes dans ceux que reprendra l’acteur de 58 ans, en paroles cette fois, lorsqu’il interprétera la pucelle d’Orléans à la destinée si tyrannique. «Pour qu’une vocation ait lieu, il faut être deux, professe la Jeanne en lui: un qui appelle, et un qui répond.» Afin d’étayer le propos, Mifsud doit d’abord bouter l’héroïne hors de son corps, puis s’interroger à la première personne sur l’infinité des différents statuts possibles qu’aurait pu lui réserver le sort. Vertige encore, que l’entrée de Nora Kramer en scène ne fera qu’accroître: à 18 ans, pour elle, tout reste à écrire.

Pierre Mifsud et Nora Kramer sur la page blanche existentielle que figure le plateau nu de Saint-Gervais. NORA RUPP

L’aîné et la benjamine, en interprètes ayant assimilé la partition qui leur a été distribuée, embraient alors sur un dialogue mi-léger mi-profond sur la vie, la mort, et les influences contraires du déterminisme et de la chance. Créé le printemps dernier à Vidy, le texte qui dicte ici leur fortune une heure durant se révèle à la fois drôle, percutant et adolescent, par moments, dans ses tâtonnements philosophiques. Hormis offrir à Mifsud et Kramer une belle occasion de laisser éclater leur talent complice, il débouche, en toute fin de spectacle, sur un rare moment d’émotion partagée avec la salle: l’infini se tapit là, dans l’interstice entre les êtres que vient combler l’imprévisible.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

