Un conseiller d’État qui comparait au tribunal. Quelle image cela vous inspire-t-il?

L’image serait désastreuse. Ce serait la première fois qu’un membre d’un Exécutif cantonal serait jugé en exercice. Celles et ceux qui se sont trouvés dans une telle situation ont eu une attitude digne, responsable et institutionnelle: ils ont démissionné. Pierre Maudet, lui, préfère l’autodestruction, tentant d’entraîner dans sa chute le PLR et le Canton de Genève, dont l’image est écornée par l’égoïsme et l’irresponsabilité d’un individu. De surcroît, ses attaques, sa guérilla, voire ses insultes contre le système judiciaire sont indignes d’un magistrat. Il salit les institutions et toute la Suisse regarde avec incrédulité cet homme déshonorer son canton et son parti.